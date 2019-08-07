Batılılar operasyonu durdursun! Panikteki YPG’den Türkiye çağrısı

Göksel Çağlav Ankara

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Münbiç, Tel Rıfat ve Fırat’ın doğusunda işgal ettiği Suriye topraklarından Türkiye’yi tehdit eden terör örgütü PKK/YPG’ye karşı başlatacağı olası harekat için sınıra sevkiyatlarda artış yaşandı. Ankara’da ABD’li yetkililer ile “Barış koridoru” oluşturulması için görüşmeler devam ederken, Türkiye’nin kararlı tutumu karşısında teröristlerin paçaları tutuştu. Paniğe kapılan terör örgütü YPG, Türkiye’ye karşı elinde tuttuğu DAEŞ’li teröristlerle tehdit mesajları yaymaya başladı. Kendi medya organlarına açıklamalarda bulunan örgütün sözde komutanı Mazlum Ebdî’nin görüşlerinin de yer verildiği haberde, “Kuzey ve Doğu Suriye’de göçmenler de dahil 5 milyon kişi yaşamakta, cezaevlerimizde binlerce DAEŞ üyesi bulunmaktadır” ifadelerine yer verildi.

Sıkışınca “yetiş batı” çağrısı

Yıllardır işgal ettikleri topraklardan Türkiye’ye saldıran ve yerel halka zulmeden terör örgütü PKK/YPG, Türkiye’nin terörle mücadelede kararlı duruşu karşısında köşeye sıkışınca terör sevici batılı ülkelere yardım çağrısı yapmaya başladı. Sözde siviller üzerinden açıklama yaptırarak kendilerini haklı göstermeye çalışan eli kanlı teröristler, “Tüm dünyaya şunu açıkça belirtiyoruz ki Suriye’nin toprak bütünlüğünden, halklarının birliğinden yanayız. Dünya kamuoyunu ve Uluslararası Koalisyon güçlerini; Türkiye’nin bölgeye yönelik tehditlerine karşı göreve davet ediyoruz” diyerek batılılardan yardım talep ettiler.

14 bin ÖSO hazır bekliyor

Türkiye’nin bölgeye sevkiyatlarını sürdürdüğü operasyon için Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) hazır bekliyor. Uluslararası basına konuşan Suriyeli muhalif grubun sözcüsü Yusuf Hamud, “Türk askerleriyle Fırat’ın doğusunda yapılacak operasyonlara girmeye hazır olan 14 binden fazla savaşçı var” dedi.

ÖSO sözcüsü, Türkiye’nin bölgeye olası operasyonu konusunda tarih vermedi ancak bir başka muhalif kaynak hazırlıkların yapıldığını, hem Suriye hem de Türkiye topraklarından başlaması beklenen operasyonda Türk ordusunun sınır hattındaki hazırlığının hız kazandığını belirtti.

Esper’den küstahlık

YPG’yi korumak için çırpınan ABD Savunma Bakanı Mark Esper, küstahça konuştu. Esper, “Türkiye’nin tek taraflı herhangi bir eylemini kabul edilemez bulduğumuz açık. Yapacağımız şey şu: ABD, Türkiye ve SDG’nin (YPG) ortak çıkarlarına bir kez daha zarar verecek tek taraflı sınır ötesi adımları engellemek” derken Ankara’nın kaygılarını anladıklarını ve anlaşarak olayı çözmek istediklerini söyledi.