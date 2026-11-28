Batı Yaka'da alçak saldırı: Siyonist işgalciler yine kan döktü
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Siyonist işgalci İsrail güçleri ve toprak gasbeden saldırganlar, Batı Yaka'nın farklı noktalarında Filistinlilere yönelik alçak saldırılarını sürdürdü. Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamaya göre, birini gerçek mermiyle olmak üzere en az 5 Filistinli yaralandı; yaşlılar ve ev halkı darp edilip araç ve evlere el konuldu.
Soykırımcı İsrail Batı Yaka'nın farklı bölgelerinde birini gerçek mermiyle olmak üzere en az 5 Filistinliyi yaraladığı belirtildi.
Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrailliler Batı Yaka'nın güneyindeki El Halil kentine bağlı Mesafir Yatta bölgesindeki Et-Tivane köyünde Filistinlilere saldırdı.
Olayda 40 yaşındaki bir Filistinli omzundan gerçek mermiyle yaralandı.
Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Beytüllahim'in doğusundaki El-Maliha köyüne düzenledikleri baskında ise 75 yaşındaki bir Filistinliyi darbetti. Yaşlı adam hastaneye kaldırıldı.
İsrailliler ayrıca köyde Murad, Halife ve Mahmud Cidal kardeşlere ait 3 eve girerek evdekileri darbetti ve evlere de zorla el koydu. İsrailliler, köyde bir Filistinlinin aracının da camlarını kırdı.
Katil İsrail askerleri ise Ramallah-El-Bire Valiliğine bağlı Silvad beldesinde evlere baskın düzenledi. Filistinlileri darbetti ve 3 araca da el koydu.
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