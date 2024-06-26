Batı ülkelerine giden bir daha dönmek istemez diyenlere ithafen! Avrupa'daki işini bırakıp Türkiye'de bu işe başladı

Daha önce Sibirya ve Galler'deki çeşitli işlerin yanı sıra turizm sektöründe de çalışan 28 yaşındaki Nilay Boyluoğlu, böcek korkusu olmasına rağmen, kendini ait hissettiği doğaya dönmeye karar verdi.

Yurt dışındaki başarılı dolu turizm kariyerini geride bıraktıktan sonra korkularını yenerek baba mesleği arıcılığı devam ettirmek isteyen Boyluoğlu, Odunpazarı Belediyesi tarafından hizmete açılan Arıköy'de eğitim aldı.

Burada donanımını artıran kadın girişimci, kent merkezinden 38 kilometre uzaklıktaki Mihalgazi ilçesinin Karaoğlan Mahallesi yakınlarında bulunan sarp arazide 200 kovanın adeta başına geçti.

Hayali olan sürdürülebilir hayatta babasıyla birlikte üretim yapan Nilay Boyluoğlu'nun yeni hedefi ise markalaşıp, kadın arıcılarla bir araya gelmek.

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"Babam da sağ olsun her zaman arkamda"

Uluslararası turizmdeki görevini bırakıp Eskişehir'in dağlarında arılarıyla bal üreten Nilay Boyluoğlu, “Bu serüvenim tamamen işte, turizmden sonra yurt dışı projeler için koşturdum. Yurt dışında tamamen sürdürülebilir doğal odaklı bir projeye gittim. Ondan sonra Galler'de ofis işinde çalıştım sonrasında dedim ki ben bu ikisini neden bağlamayayım?

Sürdürülebilir bir ortamda yaşamak istiyorum proje işleriyle de kendimi büyütmek istiyorum. En sonunda dedim; ‘babacığım ben yanında seninle bu yolda ilerlemek, sana destek olmak istiyorum'. Babam da sağ olsun her zaman arkamda, böyle başladı yolculuğumuz. Şu anda işte bir sosyal medyam var, orada keyifli videolar, bilgiler paylaşıyorum.

Daha da ilerlemeyi düşünüyorum. Tabii ki desteklere de başvuracağım bu süreçte, bir yıllık bir arıcıyım daha yeniyim. Daha çok kadın arıcıyla birlikte olmak istiyorum ki Eskişehir'de çevresinde kadın arıcıyı kendime çekmek istiyorum. Burada böyle birlikte ilerleyebileceğimiz sadece kadınlarla ilerleyebileceğimiz.” dedi.

“Her kovanın bal verimi 16 ile 20 kilogram"

Üretim bilgileri hakkında bilgi veren Nilay Boyluoğlu, şöyle devam etti;

Türkiye ortalaması normalde bir kovana yıllık düşen bal verimi 16 ile 20 kilogram. Hani bu arılara bırakılan kuluçkalıktaki arılara bırakılır, 0lması gereken budur. Bize yine 15-16 kilo kalıyor ama değişebiliyor. hani. Bazı kovanlar alamaya da biliyorsun. Şu an toplamda bizim 200 kovanımız var. Ama hani ben yeni başlayan olduğum için kendi kovanlarım da ayrı 10 kovanla başladım, 20'ye çıkarttım bölme yaparak. Arı bakımları her dönem değişiyor, şu anda bir bal hasadı için çalışıyoruz. İşte arıları geliştiriyoruz, geliyoruz, suları boşaldıysa ki bu demek ki arılar yavruya yatıyor. Daha çok su içiyorlar. Sularını kontrol ediyoruz, önceden bellidir zaten yapacağımız işler. İşte bugün gelip şu kovana bakılacak. Bu kovanın anası yok belki işte, bu kovana bir de takviye vermemiz gerekiyor gibi olaylarımız var.