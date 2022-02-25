Batı, Ukrayna’yı da yarı yolda bıraktı

GÖKSEL ÇAĞLAV ANKARA

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırması bir kez daha ABD ve batılı ülkelerin güvenilmez olduğunu ortaya koydu. Ukrayna krizinin başından beri ABD ve Avrupa ülkeleri Ukrayna’ya askeri destek sağlayacaklarını belirten açıklamalar yapmışlardı. Ancak dün başlayan saldırılar sonrası ABD ve Avrupa ülkeleri Rusya’ya yönelik bir adım atmak yerine sadece kınamayla yetinirken bu da batının Kiev’i savaşa sürükleyip yalnız, Gürcistan gibi yalnız bıraktığını gösterdi.

Gelişmeleri Akit’e değerlendiren ASSAM Başkan Yardımcısı emekli Albay Ersan Ergür, ABD ve batının Ukrayna’nın yanında hiç yer almadığını belirterek, “Askeri anlamda birbirleri kıyaslanamayacak bir güç orantısına sahip olan iki ülkenin karşı karşıya bırakıldığını görüyoruz. Rusya’nın 1700 civarında taarruz uçaklarının da içinde bulunduğu hava kuvvetleri varken, Ukrayna’nın 80 civarında uçağı bulunuyor. 4 binden fazla nükleer silahı bulunan bir Rusya karşısında duruyor. Ancak NATO’nun gücüyle kıyaslandığında bir denge olacak Rus ordusuyla küçücük bir Ukrayna ordusu karşı karşıya bırakıldı. NATO ve ABD’nin Rusya’nın Ukrayna’ya müdahale etmesine yönelik yaptığı tehditler Rusya’yı kızdırmaktan öteye gitmedi. Ukrayna batıdan büyük bir destek geleceğini ümit etti ama bu büyük bir hataydı. Batı’yı Irak işgalinden tanıması gerekirdi aslında. Zelenskiy’nin olacakları görmesi gerekiyordu. Suriye’de, Libya’da hatta Afganistan’da yaşananları da görmesi gerekiyordu. Ukrayna’nın bunları görerek Rusya ile askeri ve diplomatik ilişkilerini olumlu olarak yürütmeliydi. Ukrayna’nın başında Zelenskiy’nin dışında biri olsaydı böyle bir konuma gelmeyebilirdi. Çünkü Zelenskiy Soros’un desteklediği bir lider, dolayısıyla onlara hizmet etmekten başka bir adım atması beklenemezdi” dedi.

ABD ve NATO kaybetti

Rusya’nın birinci raundu kazandığını belirten Ergür şöyle devam etti; “Ukrayna, ABD, NATO ve Avrupa birinci raundu kaybetti. ABD ve NATO askeri bir harekat yapma cesaretini gösterememiştir. Vladimir Putin çok büyük bir meydan okumayla yapılabilecek bir askeri müdahalenin sonuçlarının çok ağır olacağını kararlılıkla ortaya koydu. Bu da Rusya’nın gücünün zirveye çıktığını gösterir. Ukrayna hamlesi istenmese bile aslında NATO’yu köşeye sıkıştıran bir hamle oldu. NATO bir kez daha doğu bloku karşısında yenilgiye uğradı.”