Batı Trakya STK ve siyasetçilerinden Yunan hakaretlerine karşı kınama!

Yeni Akit Ankara

Batı Trakya Türk Azınlığı siyasetçileri ile sivil toplum kuruluşlarının başkanları, yayımladıkları ortak açıklamayla, azınlık üyesi siyasetçi, yerel yönetici, kurum-kuruluş temsilcisi ve özel şahıslara karşı Yunanistan tarafından yapılan saldırgan ve hakaret içerikli saldırıları kınadı.

“Bu yöntemler Albaylar Cuntası dönemini hatırlatmaktadır!”

Gümülcine merkezli Gündem Gazetesi’nde yer alan habere göre, azınlık milletvekilleri, DEB Partisi başkanı, belediye başkanları, yerel yöneticiler ve azınlık dernek başkanlarının imzaladığı açıklama şöyle: “Son dönemde bölgemizdeki bir internet sitesi ve bu sitenin yazarlarından birinin, bölgemizdeki siyasetçi, yerel yönetici kurum-kuruluş temsilcileri ve özel şahıslara karşı saldırgan, hatta hakarete varan yazılar kaleme aldığına şahit olmaktayız. Söz konusu ısmarlama ‘yazılarda’, normal gazetecilik faaliyetiyle sağlanmadığı belli olan, bazı şahsi bilgiler yer almakta, gerçekle ilgisi olmayan olaylara yer verilmekte ve itibar suikastı yapılmaktadır. Bu yöntem, Albaylar Cuntası dönemindeki uygulamaları hatırlatmaktadır. 1974 yılından sonra ülkemizin demokrasiye geçtiğine inanmıştık. Maalesef bölgemizdeki bazı kafaların hala cunta dönemine takılıp kaldığını, ülkemizin demokrasinin beşiği sayılmasına rağmen, bölgemizdeki demokrasi anlayışının halen beşikte kaldığını üzüntüyle görüyoruz. Belli başlı bazı kişilerin koltuklarını koruyabilmeleri için, demokrasi ve insan hakları mücadelesi veren genç siyasetçilerimizin, yerel yöneticilerimizin, kurum ve kuruluş temsilcilerimizin hakarete varan yalanlar ve iftiralar eşliğinde itibarsızlaştırılmaya çalışılması kabul edilemez. Söz konusu yazar, kaleme aldığı yalan, hakaret ve iftiralarla bölgemizdeki birlik ve beraberliğe zarar vermekte, halk arasında huzursuzluk yarattığı gibi, bölgemizin itibarını Yunanistan çapında da ayaklar altına almaktadır. Bu gibi yazıların, bizden çok, savunmak istediği kişilere zarar verdiğini, bu kişilerin halk nezdindeki itibarını daha da düşürdüğünü idrak edememesinin ise yazarın siyasi ve sosyal öngörüsünün çapını en iyi şekilde gözler önüne serdiğini düşünmekteyiz. Bu çerçevede, aşağıda imzası olan bizler, bölgemizde yaşayan insanlara zarardan başka bir şey vermeyen, aksine halk arasında bölücülüğü ve kutuplaşmayı teşvik eden, ülkemizin komşu ülkelerle ilişkilerini bozan ve bölgemizdeki siyasetçiler, yerel yöneticiler ve özel şahıslar hakkında yalan haber yapmayı bir marifet sayan, yaptığı en büyük hizmetin karanlık odakların emellerini icra etmek olan söz konusu site ve yazarını en sert şekilde kınar, bölgemizin iyiliği için savcılık da dahil olmak üzere tüm ilgili makamları basın yoluyla işlenen bu suçlar karşısında görevlerini yapmaya davet ederiz.