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Gündem Batı tipi seküler yaşam biçiminin ibretlik sonu! Üniversite öğrencisi kadına iğrenç teklif
Gündem

Batı tipi seküler yaşam biçiminin ibretlik sonu! Üniversite öğrencisi kadına iğrenç teklif

Yeniakit Publisher
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Batı tipi seküler yaşam biçiminin ibretlik sonu! Üniversite öğrencisi kadına iğrenç teklif

Türkiye’de Batı tipi seküler yaşam biçiminin ibretlik sonu bu kez Samsun’da yaşandı. Üniversite öğrencisine cinsel saldırı ve tehdit iddiasıyla 30 yaşındaki kişi gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

Türkiye’ye ısrarla dayatılmak istenen Batı tipi seküler yaşam biçimi toplumumuzu bozmaya devam ediyor. Son örnek samsunda yaşandı. 30 yaşındaki bir şahıs, üniversite öğrencisi kadına "cinsel saldırı ve tehdit" suçundan gözaltına alındı.

İddiaya göre, Trabzon'da üniversite öğrencisi olan S.K.(32) adlı kadın, arkadaşıyla birlikte davet üzerine Samsun'a geldi. Bir süre farklı adreslerde vakit geçiren grup daha sonra İlkadım ilçesindeki bir eve geçti. S.K., burada S.O.'nun (30) kendisine yönelik yakınlaşma girişimlerinde bulunduğunu, cinsel ilişki tekliflerini reddetmesine rağmen rahatsız edici davranışlarını sürdürdüğünü öne sürdü.

Müşteki, ayrıca şüphelinin kendisi ve arkadaşının evden ayrılmak istemesi üzerine kapıyı kilitleyerek çıkmalarını engellediğini, hakaret içerikli sözler sarf ettiğini ve bir süre evden çıkmalarına izin vermediğini iddia ederek şikâyetçi oldu.

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan S.O., Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

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