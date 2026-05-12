Ne rezillikler çıktı ne rezillikler... Gizli ailesinden Michael Jackson için mide bulandıran cinsel istismar iddiası
Michael Jackson’ın yıllarca “gizli ailesi” olarak anılan Cascio ailesinin dört çocuğu, ünlü şarkıcının kendilerini çocuk yaşta istismar ettiğini öne sürdü. “60 Minutes Australia” programına konuşan kardeşlerden biri Jackson için “O bir canavar” ifadelerini kullanırken, kardeşler ünlü şarkıcının hediyeler ve lüks yaşamla güvenlerini kazandıktan sonra yıllarca cinsel istismarda bulunduğunu iddia etti.