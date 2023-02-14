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Dünya 'Batı, Suriye’deki Depremzedelerin İhtiyaçları İçin Pazarlık Yapıyor!'
Dünya

'Batı, Suriye’deki Depremzedelerin İhtiyaçları İçin Pazarlık Yapıyor!'

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Batı’nın Suriye’deki depremzedelerin ihtiyaçları konusunda pazarlık yaptığını ve sözde (sınır ötesi yardım mekanizması) genişletmesi için BM Güvenlik Konseyi’ni zorlamaya çalıştığını vurguladı.

Yeniakit Publisher
2023-02-14 15:51:00 -
'Batı, Suriye’deki Depremzedelerin İhtiyaçları İçin Pazarlık Yapıyor!'

TASS haber ajansı, bakanlığın bugün yaptığı açıklamada, ‘’ABD başta olmak üzere bazı Batılı ülkeler, yerdeki hasarı tespit etmek için kurduğum Birleşmiş Milletler komitesinin raporunu beklemedenuluslararası insani hukuk ilkelerini ihlal etmeye, Suriye’nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne tecavüz etmeye ve deprem sonucunda Suriye’nin ihtiyaçları hakkında spekülasyon yapmaya devam ediyor.

Açıklamada, Washington öncülüğünde (böylesine zor bir aşamada, yeni bir belge için baskı yapmak ve bu mekanizmayı genişletmek amacıyla) Güvenlik Konseyi’nde kaydedilen aktif ziyaretlere dikkat çekildi.

Buna karşılık, Rusya’nın Birleşmiş Milletler Temsilci Yardımcısı Dmitry Polyansky, Suriye’ye insani yardım ulaştırılmasının bir Güvenlik Konseyi kararı gerektirmediğini, çünkü bu tamamen egemen bir Suriye kararı olduğunu vurguladı.

Polyansky ayrıca, “Suriye’nin egemenliğini ihlal eden sınırlar ötesi insani yardım ulaştırma mekanizması ile Suriye’nin egemenlik kararı arasında büyük bir fark var” ifadelerini sözlerine ekledi.

 

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