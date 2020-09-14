Batı sömürerek semiriyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye’nin, kendi çıkarları ve mazlumların hakkını korumak için attığı adımları ‘emperyalist politikalar’ olarak nitelendirme küstahlığında bulunan Batı dünyasının sömürgeci yüzünü ifşa ediyoruz. Doğu Akdeniz konusunda Türkiye’nin adımlarını sabote eden Fransa’nın 14 Afrika ülkesinin ulusal rezervlerini halen elinde tuttuğu, Almanya’nın, “Compact with Africa” projesiyle kara kıtada büyük bir sömürü düzeni kurduğu ortaya çıktı. İtalya, Portekiz ve Belçika’nın da Afrika kıtasındaki farklı ülkelerde emperyalist politikalar uyguladığı kaydedildi. İngiltere’nin ise hali hazırda Mısır, Hindistan, Yeni Zelanda ve Orta Afrika’yı sömürdüğü, ABD’nin de Irak, Suriye ve Afganistan’ın yanı sıra “Marshall Plan for Africa” projesi kapsamında bölgeyi sömürdüğü belirlendi.

14 ülkenin rezervleri Fransa’da

Bugünkü maddi refahını emperyalist politikalara borçlu olan Batı dünyası, sömürü çarklarına çomak sokan Türkiye’yi ‘yayılımcı’ olarak itham edip itibarsızlaştırmaya çalışıyor. Türkiye’nin hakkaniyetli adımlarını ‘emperyalist politikalar’ olarak nitelendiren Batı, kendi sömürgeci yüzünü ise gizlemeye çalışıyor. Doğu Akdeniz konusunda Türkiye’nin haklılığını ısrarla görmezden gelen Fransa, bugün dahi 14 Afrika ülkesinin ulusal rezervlerini elinde tutuyor. Benin, Burkina Faso, Gine, Fildişi Sahili, Mali, Nijer, Senegal, Togo, Kamerun, Orta Afrika Cumhuriyeti, Çad, Kongo, Gabon ve Ekvator Ginesi ülkelerinin para ve altın rezervleri Fransa Merkez Bankasında tutuluyor. Bu ülkelerin parası bile bizzat Fransa tarafından basılıyor. Gerçekte ise bu ülkelerin rezervleri Fransız ekonomisine can suyu olarak kullanılıyor. Almanya’da da benzer bir durum söz konusu. Afrika’yı sömürmek için “Compact with Africa” projesini hayata geçiren Almanya, iyi niyet maskesiyle bini aşkın firmasını kara kıtaya yerleştirdi.

İyilik maskesiyle soygun

Suriye’nin, Irak’ın ve Afganistan’ın petrollerini yerle işbirlikçileri vasıtasıyla kendisine akıtan ABD’de “Marshall Plan for Africa” projesiyle Afrika’yı adeta sömürüyor. ABD sadece bu coğrafyalarda değil dünyanın değişik bölgelerinde kendi emperyalist politikalarını rahatlıkla uygulayabiliyor. Doğu Akdeniz konusunda Türkiye’yi suçlama cüreti gösteren bir başka ülke olan İtalya da sömürgeci anlayışı sayesinde ayakta duran ülkeler arasında. Darbeci Hafter üzerinden Libya’nın bir kısmını sömüren İtalya, Etiyopya, Somali, Eritre ve Kenya’nın yeraltı kaynaklarını hunharca sömürüyor. Mazisinde birçok katliam bulunan Belçika’da ise yakın dönemde Libya’ya ait 10 milyar Euro tutarındaki para kayboldu. Toplam dört ayrı bankada tutulan paranın aynı anda kaybolması ise Batı’nın hırsız benliğinin ispatı oldu.

Sömürüyle ayaktalar

Kurduğu sömürü düzeni sayesinde ‘Üzerinde güneş batmayan imparatorluk’ olarak nitelendirilen İngiltere ise halen Hindistan, Mısır, Orta Afrika ve Yeni Zelanda’nın kaynaklarını kendine akıtıyor. Bunu yaparken de bölgedeki yerel işbirlikçilerini yahut kukla diktatörlerini kullanıyor. Portekiz ise Angola, Mozambik ve Gine’deki koloni faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.