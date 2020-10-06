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Aktüel Batı Şeria'da İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara destek gösterisi
Aktüel

Batı Şeria'da İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara destek gösterisi

Tutuklu yakınlarının, İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin durumunu anlattıkları mektuplar Uluslararası Kızılhaç Komitesi yetkililerine teslim edildi

Yeniakit Publisher
2020-10-06 17:54:35 -
Batı Şeria'da İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara destek gösterisi

RAMALLAH (AA) - İşgal altındaki Batı Şeria'da, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların yaşadığı sıkıntılara dikkati çekmek için gösteri düzenlendi.

El-Bire kentindeki Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) önünde düzenlenen gösteriye onlarca Filistinli katıldı.

Tutuklu yakınlarının, İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin durumunu anlattıkları mektuplar ICRC yetkililerine teslim edildi.

Esirler Yüksek Konseyi Başkanı Emin Şuman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistinli tutukluların yaşadığı sıkıntıları uluslararası örgütlere anlatmak istediklerini belirtti.

Filistinli tutuklu Mahir el-Ahres'ın (49) 72 gündür açlık grevinde olduğunu hatırlatan Şuman, İsrail hapishanelerinde kasten uygulanan tıbbi ihmal politikası nedeniyle tutukluların yaşadığı zor durumu ICRC yetkililerine ilettiklerini aktardı.

İsrail askerlerince 27 Temmuz'da gözaltına alınan Ahres, Tel Aviv yönetiminin "idari tutukluluk" ve keyfi uygulamalarını protesto etmek için açlık grevine başlamıştı.

Altı çocuk babası Ahres, 1989, 2004, 2009 ve 2018 yıllarında da İsrail güçlerince 4 kere gözaltına alınmış, toplam 62 ay tutuklu kalmıştı.

- İsrail'in "idari tutukluluk" uygulaması

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.

Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde hâlâ 365'i idari tutuklu 4 bin 700 Filistinli bulunuyor.



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