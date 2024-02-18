Batı Şeria'da iki masum daha katledildi

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kentine yaptığı baskında 2 Filistinliyi öldürdüğü bildirildi. Filistin Sağlık Bakanlığından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

İsrail askerlerinin Tulkerim Mülteci Kampı'nda öldürdüğü Filistinlilerin 19 yaşındaki Nebil Amir ile 36 yaşındaki Muhammed el-Avfi olduğu kaydedildi.

Açıklamada İsrail askerlerinin Avfi'nin cesedini henüz Filistinlilere teslim etmediği aktarıldı. Saldırıda iki Filistinlinin de yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı, sağlık durumlarının ise stabil olduğu ifade edildi. Daha önce yapılan açıklamada, saldırıda 1 Filistinlinin öldürüldüğü, 2'sinin de yaralandığı belirtilmişti.

Son ölümle, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 397'ye yükseldi.