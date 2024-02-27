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Dünya Batı Şeria'da Filistinli tutuklular için eylem!
Dünya

Batı Şeria'da Filistinli tutuklular için eylem!

Yeniakit Publisher
2024-02-27 22:53:00 - 2024-02-27 23:18:36

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli tutuklular için eylem düzenlendi.

Beytüllahim kentinde bir araya gelen  Filistinli tutukluların yakınları, İsrail karşıtı eylem yaptı.

Tutukluların posterlerini taşıyan göstericiler, İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinlilerin serbest bırakılmasını istedi.

9 binden fazla tutuklu bulunuyor!

Göstericiler, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarına son vermesi çağrısı yaparak, savunmasız sivillerin maruz kaldığı baskı, katliam ve yıkıma karşı sessiz kalan ülkeleri kınadı.

İnsan hakları örgütlerine göre İsrail hapishanelerinde 200'ü kadın ve 70'i çocuk olmak üzere 9 binden fazla Filistinli bulunuyor.
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