Batı medyası seçime saatler kala 'operasyona' devam ediyor!

Türkiye Cumhuriyeti tarihi bir seçime gidiyor. 21 yıllık Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti iktidarlarıyla milli çıkarlarını üstün tutan Türkiye bu nedenle Batılı devletlerin hedefinde oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Dünya 5'ten büyüktür" diyerek özetlediği bu vizyon Türkiye'yi kontrolünde tutmak isteyen bu ülkeleri rahatsız etti ve etmeye devam ediyor.

ERDOĞAN'I HEDEF ALDILAR, BAY KEMAL'İ GÜZELLEDİLER

İşte 14 Mayıs Genel Seçimleri öncesinde de 7'li koalisyona destek veren küresel tetikçiler manşetler üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alırken Kemal Kılıçdaroğlu'na güzellemeler yapmayı ihmal etmiyor. Bu kapsamda milli iradeyi hedef alan kirli algı operasyonları hız kazandı.

İngiliz The Economist, Alman Der Spiegel, Fransız Le Point ve L'EXPRESS, Amerikan Foreign Policy, Fransız Le Monde, İngiliz The Guardian, The Washington Post ve Financial Times, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef gösteren kirli yayınlar yaptı.

"SONUNDA ERDOĞAN'DAN KURTULUYOR MUYUZ?"

Avusturya merkezli 'Profil' dergisi, boydan boya Türk bayrağına yer verdiği kapakta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hilalin ucundan düşermis gibi tasvir etti. "Erdoğan'ın kader seçimi: Sonunda Erdoğan'dan Kurtuluyor muyuz?" başlığını attı.

ELLERİNDEN GELEN HER ŞEYİ DENİYORLAR

Derginin "2023'ün en önemli seçimi" başlıklı yazısında "Demokrasiyi kurtarın", "Oy verin", "Erdoğan gitmeli" gibi ifadeler kullanılması küreselcilerin milli iradeyi müdahale girişimi olarak kayıtlara geçti.

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"KILIÇDAROĞLU'NU İÇTENLİKLE DESTEKLİYORUZ"

"Türkiye ve demokrasinin geleceği" ifadesinin de yer verildiği analizde, "Türk halkı daha özgür ve zamanla daha müreffeh olacaktır." denilerek seçmenin dışarıdan yönlendirilmeye çalışıldığı görüldü.

WASHINGTON POST: "TÜRKİYE'DE DESPOTİZMİN GÖLGESİ BÜYÜYOR"

Washington Post da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan bir analiz yayımladı. Türkiye'nin despotizmin gölgesinde seçime gittiği iddia eden gazete alçak ifadelerle Erdoğan'ın yargıyı yönlendirdiği iftirasını attı. ABD'nin önde gelen gazetelerinden Washington Post, "Türkiye'deki seçimlerin üzerinde despotizmin gölgesi büyüyor" başlıklı başyazısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iktidara ilk geldiği dönem çizdiği "ılımlı lider" imajının büyük oranda yok olduğu savunuldu. Türkiye'nin iç siyaset dinamizmine yönelik eleştirilerin ardı arkası kesilmezken baş yazıda kullanılan ifadelerleadeta nefret kusuldu.

DER SPIEGEL VE CEMİL BAYIK AYNI NOKTADA

Almanya merkezli Der Spiegel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy verilmemesi çağrısı yaparak büyük bir skandala imza atan gazete, PKK elebaşı Cemil Bayık ile benzer ifadeler kullanarak Türkiye'de bir "kaos" çıkabileceğini değerlendirmesinde bulundu.

İngiliz Financial Times gazetesi, "Türk muhalefet lideri, otokrasiye kayışı geri çevirmeye ant içiyor" dedi.

PUTİN VE ERDOĞAN BENZETMELERİ!

Daha önce de seçim arefesinde Türkiye'yi ve Cumhurbşkanı Erdoğan'ı hedef alan İngiliz The Economoist gibi Fransız 'Le Point' ve 'Le'xpress' dergileri de Erdoğan nefretlerini kapaklarına yansıttı.

Fransız Le Point dergisi Erdoğan'ın fotoğrafını kapağını taşırken, Putin benzetmesinde bulundu.

Derginin kapağında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'İslamcı' olarak bahsedilirken "Putin gibi, İslamcı cumhurbaşkanı da imparatorluk hayalinin peşinden gidiyor. Seçim arifesinde dünya nefesini tutuyor." denildi.

FRANSIZ KÜSTAHLIĞI: ERDOĞAN VE KAOS RİSKİ

Fransız Lexpress ise "Erdoğan ve kaos riski" başlıklı kapağında Türkiye'de yapılacak 14 Mayıs seçimlerine odaklandı.

"Avrupa ile ilişkiler, Mülteciler ve Orta Doğu" konularını işlendiği kapakta "Türkiye: Tüm tehlikelerin seçimi" başlığı dikkatlerden kaçmadı.