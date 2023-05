Batı medyası seçime saatler kala 'operasyona' devam ediyor!

14 Mayıs Genel Seçimleri'ne sayılı günler kala Batı medyası algı operasyonları ve manipülasyonların dozajını artırdı. The Economist, Der Spiegel, Le Point, L'EXPRESS, Foreign Policy, Le Monde, The Guardian, The Washington Post ve Financial Times ve Avusturya merkezli 'Profil' dergisi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.