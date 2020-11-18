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Aktüel Batı Karadeniz'de Kovid-19 denetimleri sürdürülüyor
Aktüel

Batı Karadeniz'de Kovid-19 denetimleri sürdürülüyor

Yeniakit Publisher
2020-11-18 12:59:56 -
Batı Karadeniz'de Kovid-19 denetimleri sürdürülüyor

DÜZCE (AA) - Düzce, Karabük ve Zonguldak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimleri devam ediyor.

Düzce'de denetimler kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçe ve köylere taşımacılık yapan otobüsler ile servis araçlarına yönelik Aydınpınar Caddesi'nde uygulama yaptı.

Fazla yolcu alındığı, araçlarda temizlik ve mesafe kurallarına riayet edilmediği yönündeki ihbarlar üzerine yapılan denetimde, yolcu sayısı, hijyen kuralları ve Hayat Eve Sığar (HES) kodu kontrolleri gerçekleştirildi.

Denetimde, kontrol edilen 65 araçtan, kurallara uyulmadığı ve evrak eksikliği tespit edilen 7'si için idari para cezası uygulandı. Uygulamada 3 araç ise trafikten men edildi.

- Zonguldak

Zonguldak'ta, il dışından gelenlerin kente HES koduyla alınması uygulaması sürüyor.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda Alaplı, Çaycuma, Gökçebey ve Devrek ilçelerine girişlerde, polis ve jandarma ekiplerince kontrol noktaları oluşturuldu. Ekipler, vatandaşların kimlik ile HES kodu kontrolünü yapıyor. Ateşi ölçülen vatandaşlara dezenfektan uygulanıyor.

Ayrıca jandarma, emniyet ve zabıta ekiplerince tüm pazar yerlerinde yapılan uygulamada, müşteri ve esnafın HES kodu sorgulamasının ardından buralara girişine izin veriliyor.

Kentte ekiplerce yürütülen denetimlerde ise 13-16 Kasım'da 4 bin 206 kişinin HES kodu sorgulaması gerçekleştirilirken, 240 kişiye HES kodu alınmasında yardımcı olundu.

- Karabük

Karabük Valiliği Pandemi Denetim Ekibi, vatandaşların yoğunluk oluşturduğu yerleri kontrol etti.

Karabük Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri de pazar yerlerinde dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürdü.




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