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Aktüel Batı Karadeniz yaylalarında açan çiğdemler görenleri büyülüyor
Aktüel

Batı Karadeniz yaylalarında açan çiğdemler görenleri büyülüyor

Yeniakit Publisher
2020-10-05 11:57:47 -
Batı Karadeniz yaylalarında açan çiğdemler görenleri büyülüyor

DÜZCE (AA) - Düzce'de nesillerdir yaylak-kışlak kültürünü sürdürenlere ev sahipliği yapan yaylalarda, çiğdemlerin açmasıyla renk cümbüşü yaşanıyor.

Düzce'nin sıra yaylaları olup rakımları 1200 ila 1800 metre arasında değişen Güzeldere, Pürenli, Hira, Derebalık, Kardüz, Odayeri ve Balıklı'da, mevsim geçişiyle renk değişimi yaşanıyor.

Mor ve kırmızı tonların yoğun görüldüğü yaylalar, eşsiz manzarasıyla doğaseverleri büyülüyor.

Yaylalarda açan çiğdemler farklı bir güzellik oluşturdu.

Yaz aylarının başında yaylaya çıkan "yaylacılar" burada geçirdikleri 8 aylık dönemin son bölümünü, hayvanları otlatıp kış için odun keserek geçiriyor.

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