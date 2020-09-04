Batı Karadeniz için kuvvetli sağanak uyarısı

ANKARA (AA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan duyuruya göre, bugün akşam saatlerinden itibaren ülkenin kuzeybatısında sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Yağışların, yarın akşam saatlerine kadar Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bolu ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun batı kıyı (Pınarbaşı, Cide, Doğanyurt, İnebolu), Karabük'ün kuzey kesimlerinde kuvvetli (metrekareye 30-60 kilogram) olması bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.