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Batı Karadeniz Bölgesi’nde bir ilk

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ‘Yüz Çene Düzeltme Ameliyatı’ ile Batı Karadeniz Bölgesi’nde bir ilke imza attı.

02 Ağustos 2019 Cuma 18:00
Batı Karadeniz Bölgesi’nde bir ilk

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ‘Yüz Çene Düzeltme Ameliyatı’ ile Batı Karadeniz Bölgesi’nde bir ilke imza attı.


Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı ve Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı işbirliğiyle bir dış merkezden destek alınmaksızın fakülte personeli ve ekipmanlarıyla yapılan ameliyat, Zonguldak’ta tamamıyla iç merkezler tarafından gerçekleştirilen ilk ameliyat oldu.


Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı’na, alt çenesinin önde olması, üst çeneye ait dişeti görünümünün fazla olması şikâyeti ile başvuran 20 yaşındaki kadın hastanın ameliyatı, Ortodonti Anabilim Dalı ve Plastik Cerrahi Anabilim Dalı işbirliğiyle başarıyla gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop gibi çevre illerde bu ameliyatı gerçekleştirebilecek herhangi bir merkezin bulunmadığı öğrenildi.


Ortodonti Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nurhat Özkalaycı ve Plastik Cerrahi Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Burçin Acuner koordinatörlüğündeki ekipler tarafından yapılan ameliyatta, hastanın üst çenesi kafa kaidesinden kemiksel olarak ayrılarak çenenin üst tarafından planlanan miktarda kemik kaldırılıp çene tekrar yerine yerleştirildi. Takibinde hastanın alt çenesi kemiksel olarak üçe bölünüp her iki taraftan planlanan miktarlarda kemik çıkartılıp tekrar birleştirildi. Ameliyat işlemi sonrasında üst çene alına doğru gömülmüş alt çene geriye alınmış oldu.


Ameliyat öncesinde dişsel uyumlamayı takiben hastanın çene ve yüzüne yapılacak müdahalenin planlaması, yapılacak değişikliklerin hastayı hem fonksiyonel hem de estetik anlamda nasıl etkileyeceğinin belirlenmesi için Plastik Cerrahi Anabilim Dalına yönlendirildi. Ortodonti Anabilim Dalının önerileri doğrultusunda hastanın yüz çene düzeltme ameliyatının planlanması yapılarak, ameliyat Tıp Fakültesi tarafından gerçekleştirildi. Ameliyat sonrasında hasta bir gün yoğun bakımda gözetim altında tutuldu. Titizlikle yapılan hastanın tedavisi ve ameliyat sonrası uyumlaması Ortodonti Anabilim Dalı ekibi tarafından takip ediliyor.


Sağlık Kampüsü’nü ziyaret eden ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Diş Hekimliği Fakültesi’nde hastanın ameliyat öncesi durumu ve ameliyat süreci hakkında bilgilendirildi. Daha sonra hastanede incelemelerde bulunan Rektörümüz, tedavi gören hasta ve yakınlarının sorunlarını dinledi ve onlara daha iyi hizmet vermek için çabaladıklarını belirtti. Plastik Cerrahi’de tedavisi süren hastaya da ziyarette bulunan Rektörümüz, hasta ve yakınına geçmiş olsun dileklerini iletti.


Ziyaretin ardından açıklamada bulunan Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı, bundan sonraki süreçte bu gibi problemlerin çözümüne yönelik hasta kabulünün dış merkezlere sevk edilmeksizin birimlerde yapılacağını belirtti. Rektör Çufalı, İbn-i Sina Kampüsü’nün, büyük gayretler ile çok önemli başarılara imza attığını vurgulayarak, Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı ve Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı işbirliği ile gerçekleştirilen başarılı ameliyattan dolayı emeği geçen herkese teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 18:00
  1. bilim

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