Batı hâlâ vahşi: Fransızlar mültecilerin boğulmasını izlemiş!

Düzensiz göçmen meselesini çözmek için somut herhangi bir adım atmayan Avrupa ülkelerinin bilakis cinayet ortaklığı yaptıklarına yönelik yeni bir kanıt daha ortaya çıktı.

Geçen sene 24 Kasım tarihinde Manş denizinde hayatını kaybeden 27 göçmene ilişkin Fransız polisinin hazırladığı bir raporun basına sızması korkunç gerçeği ortaya çıkardı.

Le Monde gazetesinin haberine göre Fransız şehri Calais açıklarında botları batan 27 göçmenin 15 kez ardı ardına yaptıkları yardım çağrısında Fransız sahil koruma memurlarının bilerek cevap vermediği ve göçmenlerin boğulmalarını izlediği ortaya çıktı.

29 kişiyi taşıyan bottan yalnızca 2 kişi sağ kurtulabilmişti. Fransız medyası, göçmenlerin denizde ölümüne göz yuman personelin “tehlike altındaki kişilere yardım etmeme” suçlamasıyla karşı karşıya kalacağı bilgisine yer verdi. Fransa’nın benzer şekilde Ege’de düzensiz göçmenleri ölüme iten Yunanistan’a destek verdiği biliniyor.

Kaynak: Yenişafak