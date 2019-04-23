Batı demek soykırım demek

Tarihi hiçbir hakikati olmayan sözde Ermeni Soykırımı iddiaları üzerinden ülkemize karşı kara propaganda yürüten Batılı devletler, milyonlarca mazlumu gözünü bile kırpmadan öldürdü. Türkiye’nin küresel arenadaki parlayan yıldızını temelsiz iddialar üzerinden çürütmeye çalışan Avrupalı ülkeler ise, tarihin en kanlı soykırımlarına imza attı. Fransa; Ruanda ve Cezayir’de 5 milyondan fazla kişiyi katlederken, ABD ise Vietnam’da, Japonya’da ve Irak’ta milyonlarca kişiyi konvansiyonel silahlarla öldürdü. Sırp milisler tarafından katledilen 250 bin Boşnak Müslümanın dramına bütün Batılı ülkeler sadece seyirci kaldı. Dinsel ve kültürel aidiyetini Batı medeniyetinden devşiren; Rusya, İtalya, Avusturya, Almanya da tarihte eşi benzeri görülmemiş katliamlara imza attı.

Kanlı geçmişlerini gizliyorlar

Osmanlı’nın en zor günlerinde ayaklanarak Türklere yönelik organize saldırılar gerçekleştiren Ermenilerin tarihi hakikatleri ters yüz ederek ortaya attığı soykırım yalanı, Batılı devletlerin kan kokan ağzında gevelenmeye devam ediyor. Türkiye’yi hiçbir tarihi veriye dayanmayan gülünç iddialar üzerinden mahkûm etmeye çalışan Batılı devletlerin ellerinden ise halen kan damlıyor. 24 Nisan’ı sözde ‘Ermeni Soykırımı Anma Günü’ ilan eden Batılı devletler, bu sayede kendi mazilerini ise unutturmak istiyor. 24 Nisan’a sayılı günler kala gülünç soykırım iddialarını tekrar gündemlerine alan ABD, Fransa, Avustralya, İtalya gibi ülkeler hem iç politikadaki başarısızlıklarını gizlemek hem de kanla yazılmış tarihlerini gölgelemek istiyor.

5 milyon masumu öldürdüler

Oysa tarihi hakikatler, dünyadaki bütün soykırımların altında kültürel formasyonunu Hristiyanlıktan devşiren Batılı devletlerin imzası olduğunu kaydediyor. ABD’ye yerleşen Batılılar, kıtanın yerlileri olan Kızılderililerin hem topraklarını gasp etti, hem de 20 milyondan fazla insanı katletti. Ermenilerin soykırım yalanının yılmaz savunucusu Fransa da, hiçbir gerçekliği olmayan iddialar üzerinden kara propaganda yürütüyor. 850 yıllık Notre Dame Katedrali’ni bile yanmaktan kurtaramayacak kadar aciz olan Fransa, iç politikadaki basiretsizliğini asılsız safsataları gündemine alarak gizlemeye çalışıyor. Maddi refahını emperyalist politikalara borçlu olan Fransa’nın 1994 yılında Ruanda’da yaptığı kışkırtmalar sonrası 1 milyondan fazla kişi öldü. 1952-60 yılları arasında Cezayir’e musallat olan Fransa tam 5 milyon mazlumu acımasızca öldürdü. Tam 6 defa Libya’yı işgal eden İtalya ise, yüzbinlerce direnişçiyi ve masum insanı acımasızca katletti. Libya sokaklarında toplu infazlar gerçekleştiren İtalyanların soykırımı tarihe kara bir leke olarak geçti.

Batı’nın elinden kan damlıyor

1992-95 yılları arasında Avrupa’nın göbeği Bosna’da gerçekleşen soykırım da tarihin acı hakikatleri arasındaki yerini aldı. Hollanda, Fransa, ABD ve Almanya’nın kılını kıpırdatmadığı vahşet esnasında Sırp çetnikler, 250 binden fazla Boşnak Müslümanı acımasızca boğazladı. Rusya da özellikle Sovyet rejiminin hüküm sürdüğü yıllarda, Kırım’da 100 binden fazla kişiyi öldürdü. İkinci dünya savaşında Japonya’nın Hiroşima ve Nagazaki kentine atom bombası atan ABD, 200 bin kişiyi öldürdü. Yakın dönemde Irak ve Afganistan’ı işgal eden ABD, milyonlarca kişiyi öldürdü.