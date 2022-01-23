Batı ‘daha uygar’ mı dediniz! İşte fuhuş, hırsızlık ve uyuşturucu istatistikleri

Gazetemiz yazarı Abdurrahman Dilipak, "Batı “daha uygar” mı dediniz!" başlıklı yazısında, "medeniyet timsali" olarak benimsetilmeye çalışılan Batı kültürünün suç istatistiklerini gözler önüne serdi.

Dilipak'ın yazısı şu şekilde:

2021 yılı fuhuş istatistikleri geldi. Fuhuş da fahişelik de hızla yayılıyor. Sadece batıda değil, doğuda da, buna İslam ülkeleri de dahil. Artık Saudia’da bile Sexy show’lar, Casino’lar olduktan sonra, iş Bekri Mustafa’nın Ayasofya’ya imam olması noktasına geldi. Artık İsrail’i savunun Kâbe imamı var Bekri Mustafa örneğinden daha beter.

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