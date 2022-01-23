  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Batı ‘daha uygar’ mı dediniz! İşte fuhuş, hırsızlık ve uyuşturucu istatistikleri
Gündem

Batı ‘daha uygar’ mı dediniz! İşte fuhuş, hırsızlık ve uyuşturucu istatistikleri

Gazetemiz yazarı Abdurrahman Dilipak, "medeniyet timsali" olarak benimsetilmeye çalışılan Batı kültürünün suç istatistiklerini gözler önüne serdi.

Yeniakit Publisher
2022-01-23 12:58:00 -
Batı ‘daha uygar’ mı dediniz! İşte fuhuş, hırsızlık ve uyuşturucu istatistikleri

Gazetemiz yazarı Abdurrahman Dilipak, "Batı “daha uygar” mı dediniz!" başlıklı yazısında, "medeniyet timsali" olarak benimsetilmeye çalışılan Batı kültürünün suç istatistiklerini gözler önüne serdi.

Dilipak'ın yazısı şu şekilde:

2021 yılı fuhuş istatistikleri geldi. Fuhuş da fahişelik de hızla yayılıyor. Sadece batıda değil, doğuda da, buna İslam ülkeleri de dahil. Artık Saudia’da bile Sexy show’lar, Casino’lar olduktan sonra, iş Bekri Mustafa’nın Ayasofya’ya imam olması noktasına geldi. Artık İsrail’i savunun Kâbe imamı var Bekri Mustafa örneğinden daha beter.

...YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay