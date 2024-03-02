Batı basını katliamda Filistinlileri suçladı
Batı basınında birçok gazete ve yayın kurumu İsrail’in yardım bekleyen Filistinlileri katletmesini gizleyerek verdi.
BBC “Yardıma ulaşmaya çalışan 117 Filistinli öldü” başlığıyla haberi verirken İsrail’in saldırısını gizlemeye çalıştı. İtalyan gazetesi Corriere della Sera, “Filistinli kalabalık, Gazze’de insani yardım kamyonlarına saldırdı” başlığıyla verdiği haberde Siyonistleri aklama çabasına girdi.
BM Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İtalyan gazetesine tepki gösterip “Haberi Filistinlileri suçlayarak aktarıyor. Soykırımı da bu şekilde meşrulaştırıyor. Utanç” dedi.