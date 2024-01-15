  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Gelen sahte kısa mesajlara karşı kendinizi koruyun! Bu 4 önlemi alın SMS mağduru olmayın

Kocaeli Cezaevi çocuk koğuşunda iğrenç olay! İdrar içirdiler, tecavüz ettiler!

Yine CHP, yine teröristleri koruyan karar! Bildiriye imza atmadılar

Terörü eğiten, donatan ABD ve İsrail’in yanında saf tuttular! Bunun adı uşaklık

Almanya'da ANKA-3 şaşkınlığı! 'Yasaklar Türkiye için ters tepti' diyerek duyurdular

Hileyle aday oldu: CHP'de adaylık krizi sonrası istifa geldi!

DNA araştırmasının sonucu şaşırttı! Türkler bakın hangi millete benziyor

Türk Monster Notebook'un Intel hamlesi ortalığı karıştırdı! ABD olan biteni şok içerisinde takip ediyor

Mekanları cennet olsun! Akit TV ekranlarında şehitler için saygı duruşu

Direnç ve destek noktasına dikkat! Altın fiyatında takip mesafesi
Gündem Batan geminin kayıp 7 personeli aranıyor
Gündem

Batan geminin kayıp 7 personeli aranıyor

Yeniakit Publisher
2024-01-15 14:41:00 -
Batan geminin kayıp 7 personeli aranıyor

Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin mürettebatından kayıp 7 kişinin bulunmasına yönelik çalışmalar yaklaşık iki aydır sürüyor.

Karadeniz Ereğli ilçesinde 19 Kasım 2023'te fırtına nedeniyle mendireğe çarptıktan sonra batan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı gemideki kayıp personeli arama çalışmaları 58'inci gününde devam etti.

Erdemir Limanı bölgesinde yoğunlaşan çalışmalara Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, AFAD ve diğer ekipler katıldı.

Batık geminin enkazını kaldırma ile aynı tarihte fırtınada ikiye bölündükten sonra karaya oturan Kamerun bayraklı "Pallada" isimli kargo gemisinin de söküm işlemleri yapılıyor.

Rusya'dan İzmir Aliağa Limanı'na yük taşıyan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı kuru yük gemisi, 19 Kasım 2023'te fırtına nedeniyle Ereğli Limanı'ndan çıkarken askeri bölgedeki mendireğe çarparak batmıştı. Gemideki 12 kişilik Türk mürettebattan 5'inin cesedine ulaşılmıştı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23