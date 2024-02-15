  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İsrail o ülkeyi açık açık tehdit etti! 'Her an vurabiliriz'

Rusya’dan dayanıklı 30 kilometrelik tren bariyeri! İşte o uydu görüntüleri paylaşıldı! Tek gündemi savunma hattı

Arkasında bıraktığı tek eser ahlaksız yarışmaydı! Ateist Erkan Özerman'ın cenazesi de imamın önünde

Siyonistler Han Yunus'taki Nasser Hastanesi'ne baskın düzenledi! Saldırı gerekçesi 'pes' dedirtti

ABD'den yola çıkan sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi: Böylesi ilk defa görüldü! Aliağa Terminali'ne yanaşacak

Tesadüf ama ibretlik! Metrobüs 2 gövdeli Ekrem 'tam yol ileri'

AB'ye aday ülkeler tarafından kabul edildi: Türkiye'den 15 kişi seçildi! Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor

Aysever’den çarpıcı iddia! Yenilen Ekrem parti kuracak

Görüntüler ortaya çıktı! Batan geminin yeri tespit edildi

Kimse ne olduğunu anlayamadı! CHP’nin İzmir adayı yere kapaklandı
Aktüel Batan gemiden geriye kalanlar sahile vurdu!
Aktüel

Batan gemiden geriye kalanlar sahile vurdu!

Yeniakit Publisher
2024-02-15 23:41:00 -

Marmara Denizi’nin İmralı Adası güneyinde batan kuru yük gemisinden geriye kalan malzemeler sahile vurdu. Arama kurtarma ekipleri tarafından çıkarılan can yelekleri, ayakkabı, urgan ve varil jandarma ekiplerine teslim edildi.

Marmara Denizi’nin İmralı Adası güneyinde batan kuru yük gemisinden geriye kalan malzemeler sahile vurdu. Arama kurtarma ekipleri tarafından çıkarılan can yelekleri, ayakkabı, urgan ve varil jandarma ekiplerine teslim edildi.

Balıkesir’in Marmara Adası ilçesinden yola çıktıktan sonra fırtınaya yakalanıp İmralı Adası açıklarında batan mermer tozu yüklü gemide kullanılan malzemeler sahile vurdu. Bursa’nın Karacabey ilçesine bağlı Kurşunlu Mahallesi’nde AFAD, NAK, ANDA, jandarma, polis dalgıç ve AKUT ekipleri arama-kurtarma çalışmalarına aralıksız devam ederken, geminin mürettebatına ait olduğu tahmin edilen can yelekleri ve ayakkabı sahilde bulundu. Batan gemide kullanıldığı tahmin edilen varil ve urgana da ulaşan arama kurtarma ekipleri, 6 kişiye ulaşmak için ise Bursa’dan Bandırma’ya kadar uzan koyları metre metre tarıyor.

Denizden çıkarılan 39 numara ayakkabının Zeynep K.’ya ait olduğu tahmin edilirken, sahile vuran can yeleklerinden birinde ise ‘Batuhan’ yazması dikkatlerden kaçmadı.


ÖNE ÇIKAN VİDEO
1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23