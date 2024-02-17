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Gündem Batan gemiden dehşet görüntüler! Batma anları ortaya çıktı
Gündem

Batan gemiden dehşet görüntüler! Batma anları ortaya çıktı

Yeniakit Publisher
2024-02-17 08:59:00 - 2024-02-17 09:03:55

Marmara Denizi'nde su alan ‘BATUHAN A’ isimli 69 metre boyundaki genel kargo gemisi dün battı. Saat 06.25’te yardım sinyali gönderen gemi ile saat 07.12’de sinyal kesildi. Kayıp 6 mürettebattan Hüseyin Tutuk, geminin batma anlarını kayıt altına aldığı ve eşine yolladığı ortaya çıktı.

Marmara Denizi'nde su alan ‘BATUHAN A’ isimli 69 metre boyundaki genel kargo gemisi dün battı. Saat 06.25’te yardım sinyali gönderen gemi ile saat 07.12’de sinyal kesildi. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, "Su alarak batan gemide, Türk vatandaşı oldukları değerlendirilen 6 kişilik mürettebatın kurtarılması için çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor" açıklamasını yaptı. Kayıp 6 mürettebattan Hüseyin Tutuk, geminin batma anlarını kayıt altına aldığı ve eşine yolladığı ortaya çıktı.

 

Mürettebatı arama çalışmaları sürerken, kayıpların isimleri de belli oldu. Mermer tozu yükünü Gemlik Limanı'na götürmek üzere, dün saat 20.30'da Marmara Adası Badalan Limanı'ndan kalkış yaptığı öğrenilen gemide, kaptan Hasan Mehmet Uyanık (69), başmühendis-makinist Murat Çalışkan (33), usta gemici ve aynı zamanda geminin sahibi olan Murat Altıntaş (51), gemici olarak kayıtlarda yer alan aşçı Zeynep Kılınç (33), makine stajyeri Ahmet Atav'ın (22) ve Hüseyin Tutuk olduğu öğrenildi.

 

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş’ın, 51 metre derinlikte tespit edilen gemiye ulaşmak için saat 17.00 itibarıyla dalışın gerçekleştirileceğini belirttiği, TCG AKIN Gemisinin yer sabitleme çalışmaları sırasında halatının koptuğu ve dalışın gerçekleştirilemediği öğrenildi. Arama çalışmalarını denize açılarak takip eden Vali Mahmut Demirtaş, gerekli önlemlerin alınmasının ve sabitlemenin yapılmasının ardından, ‘BATUHAN A’ isimli gemiye ulaşmak için dalgıçların bu gece ya da yarın sabah erken saatte dalışı gerçekleştireceğini belirtti.
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Demirtaş, " Hava muhalefeti ve beklenmeyen olumsuz gelişmeler nedeniyle dalış saat 17.00 itibarıyla yapılamadı. Bu gece ya da en geç yarın sabah dalgıçlarımız batan gemiye ulaşacak. Ekiplerimiz, büyük bir özveri ve fedakarlıkla 6 mürettebatın bulunması için çalışıyor. Gece- gündüz demeden hem Mudanya hem de Karacabey ilçelerinde kurulan kriz merkezlerinde süreç yakinen takip ediliyor" dedi.

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