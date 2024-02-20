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Gündem Batan gemideki 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı
Gündem

Batan gemideki 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Yeniakit Publisher
2024-02-20 15:22:00 - 2024-02-20 15:58:05
Batan gemideki 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Marmara Denizi'nde batan kuru yük gemisinde bir kişinin daha cansız bedenine SAS (Sualtı Savunma Grup Komutanlığı) komandoları tarafından ulaşıldı. Zeynep Kılınç'tan sonra gemiden çıkarılacak kişinin kazan dairesinde bulunduğu öğrenildi.

Batuhan A. isimli kuru yük gemisi 15 Şubat'ta İmralı açıklarında fırtına sebebiyle battı. Geçtiğimiz günlerde bölgede faaliyet gösteren Deniz Kuvvetleri'ne ait balık adamlar asansör yardımıyla 51 metre derinliğe inerek Zeynep Kılınç'ın cansız bedenine ulaştı.

Bugün yapılan dalışta ise, kazan dairesinde bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Bulunan kişinin kimliği ise henüz açıklanmadı.

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