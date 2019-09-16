Bataklığa saplanan inekler kurtarıldı Kütahya’da bataklığa saplanan 2 inek, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.

Kütahya’da bataklığa saplanan 2 inek, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.

İnköy Mahallesi’nde otlanan 2 inek bataklıkta çamura saplandı. Bataklıkta mahsur kalan inekleri gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen Kütahya Belediyesi İtfaiye ekipleri, bataklıkta mahsur kalan inekler için kurtarma çalışması başlattı. İtfaiye ekipleri, vatandaşların da yardımı ile yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu bataklıktaki çamurda mahsur kalan 2 ineği kurtarmayı başardı.

Bataklıktan çıkarılan inekler sahibine teslim edildi.

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