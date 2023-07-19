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Ekonomi Başvurmayanın banka hesabındaki tüm para silinecek! Son başvuru tarihi açıklandı
Ekonomi

Başvurmayanın banka hesabındaki tüm para silinecek! Son başvuru tarihi açıklandı

Yeniakit Publisher
2023-07-19 14:32:00 -
Başvurmayanın banka hesabındaki tüm para silinecek! Son başvuru tarihi açıklandı

5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 62. maddesine göre, 10 yıldır banka hesaplarında herhangi bir hareket bulunmayan vatandaşların unutulmuş mevduatları zaman aşımınına uğrayarak TMSF'ye devredilecek. Son başvuru tarihi açıklandı.

Uzun bir süredir hesaplarda atıl durumda bekletilen ve yıllarca herhangi bir işleme tabii tutulmayan bakiyelerin, zaman aşımına uğradıkları biliniyor.

Hesaplarında herhangi bir hareketlilik bulunmayan hesaplar Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu'na (TMSF) devrediliyor. Ziraat Bankası, hesaplarında paralarını unutan ya da yıllarca hiç kullanmayan müşterileri için bir liste yayımladı ve tarih verdi.

15 Eylül 2023'e kadar başvuruların yapılmaması halinde listedeki kişilere ait hesaplarda yer alan bütün paralar sıfırlanacak.

Tutarların TMSF'ye devredilmesi halinde, hak sahibi parasını istese de geri alamayacak.

Ziraat Bankası'nın zaman aşımı hakkında yaptığı açıklama şu şekilde:
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"5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 62. maddesine göre bankalar nezdindeki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son talebi, işlemi, herhangi bir yazılı talimatı tarihinden başlayarak on yıl içinde aranmayanlar zamanaşımına tabidir."

01.11.2006 tarih ve 26333 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren “Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” in 8. maddesi gereğince bankaların, zamanaşımına uğrayan mevduat, emanet ve alacakların listesini şubat ayının başından itibaren kendi internet sitelerinde dört ay müddetle ilan etmesi gerekmektedir.

DEPREM NEDENİYLE BAŞVURU TARİHLERİ UZATILDI

Zaman aşımına uğrayan hesaplar listesinde bilgileri yer alan müşterilerimizin en geç 15 Eylül 2023 tarihi mesai saati bitimine kadar hesaplarının bulunduğu şubeye geçerli kimlik belgeleri ile başvurmamaları halinde, zamanaşımına uğramış olan mevduat, emanet, hak ve alacakları yasa gereği Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devredilecektir.

Daha önce 15 Haziran olarak açıklanan tarih, BDDK tarafından yapılan duyu ile 15 Eylül'e uzatıldı. BDDK, yayınladığı metinde "Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun 27.04.2023 tarihli kararı ile ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklar için başvuru süresi 15.09.2023 tarihine uzatılmıştır.” ifadelerine yer verdi

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