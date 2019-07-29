Basur neden olur belirtileri neler? Hemoroide karşı bitkisel kür
Halk arasında basur olarak bilinen hemoroid, makat bölgesindeki damarların genişlemesi sonucu oluşan bir hastalıktır. hemoroid hastaları duyduklarında acaba bununla ilgili doğal kür nasıl yapılır? Hemoroide (basur) karşı bitkisel kür neler?29 Temmuz 2019 Pazartesi 10:07
Halk arasında basur olarak bilinen hemoroid, makat bölgesindeki damarların genişlemesi sonucu oluşan bir hastalıktır. hemoroid hastaları duyduklarında acaba bununla ilgili doğal kür nasıl yapılır? Hemoroide (basur) karşı bitkisel kür neler?
Hemoroid belirtileri neler?
-Makatta ele gelen şişlik
-Kanama
-Ağrı
-Yanma
-Kabızlık ve ishal,
-Makatta ıslaklık hissidir.
Basur için bitkisel kür
Bir avuç ısırganın 5 dakika suda lapası yapılacak. Ayrıca hemoroide (basur) karşı bitkisel kür ise kaynayan 1 su bardağı suya 1 tatlı kaşığı çobançantası bitkisinden ilave edip, kısık ateşte kaynatınız. Sıcakken süzülmelidir. 1 ay boyunca akşam yemeklerinden 2 saat sonra 1 su bardağı içiniz.
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