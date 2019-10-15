Başta karıncalanma ve uyuşma bitkisel tedavi

Başta karıncalanma ve uyuşma nöropatik bir rahatsızlık olabilir. Baştaki uyuşma ve sersemlik hislerinin beyni ilgilendiren hastalıklardan kaynaklanıyor olabilir. Peki baştaki karıncalanma nasıl geçer? Baştaki uyuşma nasıl geçer? Baştaki uyuşmaya iyi gelen bitki nedir? İşte kafadaki karıncalanma ve kafadaki uyuşmaya iyi gelen bitkiler ile bitki kürü.

Başımda karıncalanma oluyor neden olabilir?

Başta karıncalanma hissi daha çok saçlı deri ve başın arka kısmında olan nahoş hislerdir. Bu karıncalanmalarla beraber genellikle uyuşma ve elektriklenme hissi birlikte görülür. Baştaki karıncalanmaların hepsi beyinle ilişkili değildir. Baştaki karıncalanmalar saçlı deriyle ilişkilidir ve daha çok da başın arka kısmındaki çıkıntılı bölümden saçlı deriye yayılır. Başın arka kısmındaki kaslardaki herhangi bir spazm da ilgili sinire dokunarak bu karıncalanmalara sebep olabilir. Baştaki karıncalanmaların en önemli sebepleri stres ve strese bağlı diş sıkmalardır.

Başta karıncalanma ve uyuşma bitkisel kür

Bir bardak çayın içerisine 9-10 tane kuru karanfil atın şeker ilave etmeden bu kürü kullanılabilir.

Baş ağrısı bölgeleri nelerdir?

Gerilim Baş Ağrısı: Genelde baş etrafında sıkışma şeklinde ağrı yapar. Stres, gerilim ve yorgunluk kaynaklıdır.

Migren: Genelde ağrı başın tek tarafındadır. Ağrı zonklayıcı özellikte, orta veya şiddetlidir. Bulantı ve kusma gerçekleşebilir. Baş ağrısı krizler yani ataklar halinde gelir ve 4-72 saat sürer. Baş hareketleri ve fiziksel aktiviteyle ağrı artar. Migrenli kişi ışıktan ve sesten rahatsız olur.

Küme Baş Ağrısı: Genelde göz arkasında şiddetli bir ağrı şeklinde kendini gösterir. Ağrı genelde günler süren ataklar halinde gelir yani belli zamanlarda kümelenme eğilimindedir. Beraberinde gözde kızarma ve yaşarma görülebilir.

Tansiyona Bağlı Baş Ağrısı: Genelde ense kısmında ağırlıklı ağrı görülür. Tansiyonun yükselmesi ile ilişkilidir.

Trigeminal Nevralji: Yüzde keskin bir ağrı ve yüz kaslarında kasılma yapar.

Baş ağrılarının çoğunluğu birinci basamak tedavi merkezlerinde aile hekimleri tarafından tedavi edilebilmekle birlikte, sekonder baş ağrılarında altta yatan sağlık problemine doğru teşhisi koymak hayati önem taşır.