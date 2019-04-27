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Başsavcılıktan Reçete şebekesine yönelik açıklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "reçete şebekesine" yönelik operasyonda aralarında doktorların da bulunduğu 29 kişi gözaltına alındı. Operasyon neticesinde 16 kişinin tutuklandığı belirtildi.

27 Nisan 2019 Cumartesi 12:07
Başsavcılıktan Reçete şebekesine yönelik açıklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturmaya ilişkin şu açıklama yapıldı: “Soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında birtakım kişiler adına sahte reçeteler ile böbrek nakli ve kanser ilaçları alan ve bu ilaçları SGK ya fatura eden, sonrasında da yine bu ilaçları İngiltere ve Kuzey Irak gibi ülkelere gönderen, aralarında doktorların ve eczacıların da bulunduğu Kişiler hakkında örgütlü olarak nitelikli dolandırıcılık ve resmî belgede sahtecilik suçu kapsamında daha önce yapılan 3 ayrı operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alınmış ve yine soruşturma dosyasında 16 kişi tutuklanmış olup 26/04/2019 tarihinde birçok ilde eş zamanlı yapılan operasyon ile 29 kişi yakalanarak gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

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Haber Tarihi: 27 Nisan 2019 Cumartesi 12:07
  1. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı

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