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Medya Başörtüsünü çıkartan yazar yine saçmaladı! Yav bi git işine bacım
Medya

Başörtüsünü çıkartan yazar yine saçmaladı! Yav bi git işine bacım

Yıllarca başörtülü dolaşıp, Ahmet Davutoğlu’nun yayın organı Karar’a geçtikten sonra başını açan Elif Çakır, yine saçmaladı.

Yeniakit Publisher
2022-12-20 10:21:00 -
Başörtüsünü çıkartan yazar yine saçmaladı! Yav bi git işine bacım

 

 

Yıllarca başörtülü dolaşıp, Ahmet Davutoğlu’nun yayın organı Karar’a geçtikten sonra başını açan Elif Çakır, yine saçmaladı.

Son olarak Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret eden ve ağzının bozukluğuyla tanınan Ekrem İmamoğlu'nu, geçmişte siyasi yasak alan liderlerle mukayese eden Çakır, sapla samanı karıştırmakta ne kadar mahir olduğunu bir defa daha göstermiş oldu. 

Çakır, Karar'daki anlamsız yazısında özetle şunları kaydetti: 

"Siyasi yasak, tarihimiz boyunca siyasetçilere ceza değil ödül olmuştur.

Bakın tarihe sayısız örnekleri var. Siyaset yasağı alan bütün siyasetçilerimiz sonraki yıllarda siyaset sahnesinde daha da etkin oldular. Cumhurbaşkanı oldular, başbakan oldular, bakan oldular. Anlatacakları hikayeleri oldu.

Merhum Bülent Ecevit, Necmettin Erbakan, Alparslan Türkeş, Süleyman Demirel ve daha niceleri…

En son, Tayyip Erdoğan tabii… O da yargı kararıyla yasaklıydı, CHP’nin oylarıyla yapılan anayasa değişikliği üzerine seçilme hakkını elde etmişti. (14 Aralık 2002)

Şimdi Erdoğan iktidarında CHP’li bir belediye başkanına yasak konuluyor!
Kim kazandı? Siyaset yasağı getirenler mi kazandı, siyasi yasak getirilenler mi?"

 

 

 

 

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