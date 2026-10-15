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Gündem Başörtüsü için gözyaşı döküp direnen yürekli kızlar vicdanları sızlattı!
Gündem

Başörtüsü için gözyaşı döküp direnen yürekli kızlar vicdanları sızlattı!

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Sosyal medyada büyük yankı uyandıran görüntülerde, okul kapısında gencecik Müslüman kızlara "Hicabını çıkarıp derse girebilirsin. Bunu istiyor musun?" sorusu yöneltildi. Eğitim hakları ellerinden alınmak istenen ve büyük bir üzüntü yaşayan yürekli kızlar, gözyaşları içinde "Yok, hayır!" diyerek inançlarından ve iffetlerinden taviz vermeyeceklerini ilan etti.

İslam coğrafyasında inanç özgürlüğüne vurulmak istenen ketler, Azerbaycan’da başörtülü öğrencilerin yaşadığı acı gerçekle bir kez daha gözler önüne serildi. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran görüntülerde, okul kapısında gencecik Müslüman kızlara "Hicabını çıkarıp derse girebilirsin. Bunu istiyor musun?" sorusu yöneltildi. Eğitim hakları ellerinden alınmak istenen ve büyük bir üzüntü yaşayan yürekli kızlar, gözyaşları içinde "Yok, hayır!" diyerek inançlarından ve iffetlerinden taviz vermeyeceklerini ilan etti.

"Gözyaşınıza kurban olayım sizin!" Okuldaki kadının samimi üzüntüsü ve kızların dik duruşu yürekleri dağladı!

Mevzuat ve yasakçı anlayış nedeniyle okula alınmayan öğrencilerin yaşadığı bu haksızlığa ve gözyaşlarına dayanamayan görevli kadının ise çaresizlik ve derin bir üzüntüyle "Gözyaşınıza kurban olayım sizin" diyerek ağlaması vicdanları yaraladı. İnancını yaşamak ile eğitim hakkı arasında bırakılan gencecik evlatlarımızın bu acı tablosu ve görevlinin yaşadığı büyük üzüntü, 28 Şubat zihniyetinin inanan ruhlarda açtığı derin yaraları bir kez daha hatırlattı. Kamuoyu, bu çağ dışı dayatmaların ve mağduriyetlerin son bulmasını bekliyor.

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Azerbaycan'da laikçi zulüm! Başörtülü öğrenciye merdivende durmak da yasak

 

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Yorumlar

Yavuz selim

Tertemiz pırıl pırıl kızlarımızın başlarını neden açmaya çalışıyorsunuz bu kızların saçları açılırsa ülkenizmi kurtulacak bu dünyanın çivisi çıkmış artık.
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