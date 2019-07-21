Başörtüsü düşmanlarının da katılacağı MEB Çalıştayı yarın başlıyor

Taha Emre Özdemir ANKARA

Katılımcıları MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen 'Çocuğa Yönelik İhmal ve İstismarın Önlenmesi Çalıştayı yarın başlayacak.

İki gün sürecek çalıştaya Çocuk İstismarı ve İhmalini Önleme Derneği Başkanı Prof. Dr. Bahar Gökler ve Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Kasım Karataş ile birlikte 5 dernek üyesi de katılacak.

Yeniakit.com.tr'nin 'Başörtüsüne 'çağdışı' diyen gericilerin MEB'in çalıştayında ne işi var?' başlığı ile gündeme getirdiği kamuoyunun tepkisine sebep olan habere karşın telefonlarımıza cevap vermeyen MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü sessizliğini koruyor.

İşte İslam düşmanı derneğin başörtüsü hazımsızlığı

Çocuk istismarının konuşulacağı ve çocuklarımızın korunmasına yönelik önerilerin masaya yatırılacağı çalıştayda; Çocuk İstismarı ve İhmalini Önleme Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Kasım Karataş moderatörlük yapacak. Çocuk İstismarı ve İhmalini Önleme Derneği, ortaokulda başörtüsü serbestisine ilişkin rahatsızlıklarını yaptıkları basın açıklaması ile paylaşırken, “Kız çocuğuna bir cinsel nesne gibi bakmak ve bu nedenle çocuğu kapatmaya ve örtmeye çalışmak tartışmasız bir çocuk istismarıdır." ifadelerini kullanmışlardı. Başörtülü insanları 'çağ dışı' diyerek tanımlayan dernek, yazdığı iki sayfa metinde başörtüsüne olan kinlerini kusmuştu.

Bununla da yetinmeyen 'Çocuk İstismarı ve İhmalini Önleme Derneği', 'Ortaokulda başörtüsü serbestisi'nin iptali için Danıştay'a dava açmıştı.

Başörtüsüne çağ dışı diyen, ortaokulda kızların başörtüsü kullanmasını 'çocuk isitismarı' olarak değerlendiren bir derneğin yarınki çalıştayda ne gibi öneriler sunacağı merakla beklenirken, kendisine telefonla ulaştığımız Prof. Dr. Kasım Karataş'a "'ilkokullarda başörtüsü.' düzenlemesine ilişkin itirazınız hala devam ediyor mu?" diye sorduğumuzda, cevap vermek istemeyerek görüşmeyi sonlandırmıştı.

Dernek tarafından düzenlenen basın açıklamasında başörtüsüne ilişkin şu akıl almaz yorumlar yapılmıştı:

"Kız çocuğunun başının bağlanması onda bu 'cinsel kimliğin', yani 'kız kimliğinin' tehlike içeren, tehdit oluşturan bir kimlik olduğu, onanılmadığı ve saklı-gizli tutulması gereken bir kimlik olduğu algısını yaratır."

"Açıkladığımız bilimsel gerekçeler ve belirtilen yükümlülükler açısından ilköğretimdeki kız çocuklarının başını bağlamayı, tümüyle yanlış bulduğumuzu bildiriyor; bunu kamuoyu ile paylaşma gereksinimi duyuyor ve yurttaşlarımızı bu konuda ciddi bir duyarlılığa ve bilinçlenmeye davet ediyoruz."

Öte yandan bir dönem Türk Tabipler Birliği yüksek onur kurulu üyeliği de yapan derneğin başkanı Prof. Dr. Bahar Gökler, 2016 yılında Amerikan Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Akademisi Uluslararası Bilim İnsanı Ödülü'nü almıştı.