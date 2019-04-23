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Başörtüsü düşmanı Deniz Çakır'a şok! Dava açıldı

Gittiği kafede yan masada oturan başörtülü kızlara "Sizin yeriniz burası değil, Arabistan’a gidin!" diyerek hakaretler savuran Deniz Çakır hakkında iddianeme hazırlandı. Buna göre, Çakır’ın ‘halkın bir kesimini din ve mezhep farklılığına dayanarak aşağılamaktan’ bir yıla kadar hapsi isteniyor.

23 Nisan 2019 Salı 10:38
Başörtüsü düşmanı Deniz Çakır'a şok! Dava açıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, oyuncu Deniz Çakır'ın, bir kafede karşılaştığı başörtülü genç kızları taciz etmesi olayıyla ilgili soruşturmayı tamamladı. Basın Suçları Soruşturma Bürosu'nun hazırladığı iddianameye göre; 30 Aralık'ta yaşanan olayda Çakır, yan masasında oturan başörtülü kızları "Burası sizin yeriniz değil, Arabistan'a gidin" diyerek taciz etti.

Çakır yargılanacak

İddianamede; Çakır'ın, 'Halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet ve bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama suçunu işlediği anlaşılmıştır' denildi. Söz konusu suç kapsamında; Çakır'ın bir yıla kadar hapsi istendi. Oyuncu, ilerleyen günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

30 Aralık'tan bu yana ne yaşandı

Altı başörtülü öğrenci, 30 Aralık'ta yaşanan olayın ardından Deniz Çakır'dan şikayetçi oldu. Savcılık, Çakır hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma sonucu 'Özel hayatın gizliliğini ihlal' ile 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' suçlarından kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi. Müştekiler, takipsizlik kararına itiraz etti. İstanbul 7. Sulh Ceza Hâkimliği, takipsizlik kararının hukuki olmadığı gerekçesiyle kaldırılmasına hükmetti. Bu kararın ardından soruşturmayı devam ettiren İstanbul Başsavcılığı, Deniz Çakır hakkında TCK'nın 216/2 maddesi uyarınca iddianame hazırladı.

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Haber Tarihi: 23 Nisan 2019 Salı 10:40
  1. İstanbul
  2. Deniz Çakır
  3. Basın Suçları Soruşturma
  4. başörtüsü

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