Başörtülülere ‘fahişe’ dediğin unutulmadı! Tetikçi Fatih Altaylı sözde kadın hakları savunucusu oldu

Tetikçi Fatih Altaylı, katıldığı bir spor programında Ali Koç başkanlığındaki Fenerbahçe Spor Kulübü'nden yapılan İstanbul Sözleşmesi açıklamasına ilişkin konuştu. 28 Şubat sürecinde Marmara üniversitesi önünde toplanan başörtülü kızları 'fahişe' diye nitelendiren ve “bunlara balans ayarı lazım” diyen küstah Fatih Altaylı, şimdi sözde kadın haklarını savunmaya başladı.

'Fenerbahçe'nin açıklamasını alkışlıyorum'

Fatih Altaylı, katıldığı bir spor programında Fenerbahçe tarafından yapılan İstanbul Sözleşmesi açıklamasına değindi. Altaylı, "Fenerbahçe'nin İstanbul Sözleşmesi açıklamasını önünde eğilerek alkışlıyorum, Türkiye'deki yobazlığa ve alçaklığa karşı önemli bir hamledir" diyerek diğer spor kulüplerinden de bu tavrı görmek istediğini söyledi.

Başörtülülere küstah hakaretler savurmuştu

Ancak Altaylı'nın bugünkü sözde kadın hakları savunuculuğu sadece bugün var. Bilindiği üzere aynı Fatih Altaylı 28 Şubat döneminde Marmara Üniversitesi önünde toplanan ve başörtülü kızlar için "Bir kadın var orada (Hürriyet gazetesinin manşetinde yeralan başörtülü öğrenciyi kasdederek) kadın olduğunu da hiç zannetmiyorum. Bu büyük ihtimalle bir fa.... Bir pankart açmış, öğrenci değil o, buraya getirilmiş bir fa.... Üniversite önünde eylem yapanların arasında bakıyorum da öğrenci yoktur. Belki bir iki tane. Bunlar kevaşe kevaşe. Toplanmışlar oraya ellerinde "7.4 yetmedi mi?"pankartı. Bunlar şeytana tapanlar. Satanistler ve şeytanla işbirliği halinde oraya toplanmışlar.Bunları odunla döveceksin. Zaman zaman kimi askerlerin gereksiz çıkışlar yaptıklarını düşünürdüm ama bunlar hiç gereksiz değilmiş. Bu aşağılık köpek sürüsüne az bile yaptıkları. Bunlara daha örgütlü çıkışlar yapmak lazım. Bunlara balans ayarı lazım; balans ayarı. Bunları takacaksınız rot balans makinesine döndüre döndüre balans yapacaksınız; aşağılık şer...ler." ifadelerini kullanarak hakaretler savurmuştu.

"Evlerini polise göstereceğim"

Öte yandan yine aynı Fatih Altaylı, 3 Mart 1997 tarihindeki "Yeni vatandaşlık görevim" başlıklı yazısında yine başörtülü kadınları kast ederek "Kendime yeni bir iş buldum. Bundan böyle kılık kıyafet kanununa aykırı olarak dolaşanları, kolundan tuttuğum gibi karakola götüreceğim. Evlerini polise göstereceğim. Otomobilde görürsem plakalarını alıp bildireceğim. Yapılan işlemi savcılığa kadar takip edeceğim. Yok yok, savcılıkta da takip edeceğim. Hırsız yakalatmak iyi de, bu kanun tanımayanları yakalatmak mı kötü?" satırlarını kaleme almıştı.