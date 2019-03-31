Başörtülü öğrencileri azarlayıp, aşağılayan öğretmene kötü haber! Soruşturma başlatıldı Beylikdüzü Cahit Zarifoğlu Anadolu Lisesi'nde öğrencilere uygunsuz görüntüler izleten ve tepki gösteren öğrencileri aşağılayan öğretmen hakkında Milli Eğitim Bakanlığı soruşturma başlattı.

Beylikdüzü Cahit Zarifoğlu Anadolu Lisesi'nde skandal bir olay yaşanmıştı. Akıllı tahtaya uygunsuz görüntüler yansıtan öğretmen öğrencilerin tepki göstermesi üzerine şoke eden bir tepki vermişti. "Ben sana görüntümü bozuyorsun diyor muyum?" Eda Çağlasın isimli öğretmen uygunsuz görüntüleri görerek tepki gösteren 4 başörtülü öğrenciye "Okulda onu yapma, bunu yapma. Herkes istediği şekilde yaşar. İster açar ister kapatır." ifadelerini kullanarak "Ben sana kapatıyorsun diye, görüntümü bozuyorsun diyor muyum?" ifadelerini kullanmıştı. MEB soruşturma başlattı Sınıf öğretmeni Çağlasın'ın uygunsuz görüntülere tepki gösteren başörtülü öğrencilere hakaret ederek aşağılaması sonrası görüntülerin ortaya çıkmasıyla birlikte Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti. MEB, öğrencilere uygunsuz görüntüler izleterek duruma tepki gösteren başörtülü öğrencileri aşağılayan öğretmen Eda Çağlasın hakkında soruşturma başlattı.

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