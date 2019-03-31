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Başörtülü öğrencileri azarlayıp, aşağılayan öğretmene kötü haber! Soruşturma başlatıldı

Beylikdüzü Cahit Zarifoğlu Anadolu Lisesi'nde öğrencilere uygunsuz görüntüler izleten ve tepki gösteren öğrencileri aşağılayan öğretmen hakkında Milli Eğitim Bakanlığı soruşturma başlattı.

31 Mart 2019 Pazar 15:54

Beylikdüzü Cahit Zarifoğlu Anadolu Lisesi'nde skandal bir olay yaşanmıştı. Akıllı tahtaya uygunsuz görüntüler yansıtan öğretmen öğrencilerin tepki göstermesi üzerine şoke eden bir tepki vermişti.

"Ben sana görüntümü bozuyorsun diyor muyum?"

Eda Çağlasın isimli öğretmen uygunsuz görüntüleri görerek tepki gösteren 4 başörtülü öğrenciye "Okulda onu yapma, bunu yapma. Herkes istediği şekilde yaşar. İster açar ister kapatır." ifadelerini kullanarak "Ben sana kapatıyorsun diye, görüntümü bozuyorsun diyor muyum?" ifadelerini kullanmıştı.

MEB soruşturma başlattı

Sınıf öğretmeni Çağlasın'ın uygunsuz görüntülere tepki gösteren başörtülü öğrencilere hakaret ederek aşağılaması sonrası görüntülerin ortaya çıkmasıyla birlikte Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti. MEB, öğrencilere uygunsuz görüntüler izleterek duruma tepki gösteren başörtülü öğrencileri aşağılayan öğretmen Eda Çağlasın hakkında soruşturma başlattı.

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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 15:54
  1. Eda Çağlasın
  2. öğretmen
  3. Beylikdüzü Cahit Zarifoğlu Anadolu Lisesi
  4. başörtülü öğenciler

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  • hsnhsn23 dk önce
    işte chp zihniyeti allah bu milletten uzak eylesin
  • Haber Haber 30 dk önce
    Ne zaman açığa alınacak 2045 te mi
  • İbrahimİbrahim30 dk önce
    Beter olsun...Herkes Haddini bilecek
  • SlmSlm31 dk önce
    Allah böyle terbiyesiz, ahlâkı önemsemeyen, belli ki İslam ahlakına birikmiş kini olan öğretmenin şerrinden çocuklarımızı korusun. Gereğinin yapılmasını takip edeceğiz.
  • AliAli33 dk önce
    Yazıklar olsun olmaz olsun böyle öğretmen
  • semihsemih36 dk önce
    öğretmene biraz edep ve ahlak bilgisi verilmeli soruşturma açmakla olmaz psikoterapiste yönlendirilip geçmişine hatta çocukluğuna inilip eksik neredeyse tespit edilip tamamlanmalı
  • SelametSelamet38 dk önce
    Edep yahu
  • İsmail KARATAYİsmail KARATAY40 dk önce
    Namussuzlar kadar namuslu insanlar cesur olmalı ki böyle iğrenç bir şey yaşanmasın okullarımızda

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