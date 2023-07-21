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Medya Başörtülü genç üzerinden kutuplaştırmanın zirvesine çıktılar! Solcu Gazete'ye tepki yağdı
Medya

Başörtülü genç üzerinden kutuplaştırmanın zirvesine çıktılar! Solcu Gazete'ye tepki yağdı

Yeniakit Publisher
2023-07-21 18:03:00 -
Başörtülü genç üzerinden kutuplaştırmanın zirvesine çıktılar! Solcu Gazete'ye tepki yağdı

Milyonlarca genç 2023 YKS'de ter dökerek geleceği için önemli bir dönüm noktası yaşadı.

İmam Hatip okulu mezunları bu sene de başarılarıyla göz kamaştırırken, toplumu inançlarından ötürü ayıran kesimler, dini hassasiyete sahip gençleri de kutuplaşma aracı olarak hedef aldı.

Solcu Gazete adlı Twitter hesabından çirkin bir paylaşım yapıldı.

Üniversite sınavına hazırlanırken çalışıp tamamladığı ders kitaplarını sosyal medya hesabından paylaşan Rümeysa adlı gencin sınav sonucunu sosyal medya hesabından paylaşan gazete, dindarlara kinini bir gencin hayalleri üzerinden kustu.

Başörtülü Rümeysa'nın fotoğrafını çirkin bir üslupla sayfasına taşıyan Solcu Gazete, kutuplaşmanın zirvesine çıkarak tepkileri üzerine çekti.


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