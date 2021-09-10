Başörtülü Araştırma Görevlisi Neşe Nur Akkaya'yı darbeden Eray Çakın tahliye oldu!

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İstanbul Nişantaşı'ndaki Mıstık parkında, Araştırma Görevlisi Neşe Nur Akkaya'yı acımasızca darp eden Eray Çakın, tahliye edildi.

'Sizin gibileri burada istemiyoruz'

İstanbul Teknik Üniversitesi Araştırma Görevlisi Neşe Nur Akkaya, bir arkadaşıyla Nişantaşı'nda parkta otururken kedileri seviyordu. Eray Çakın adlı kişi, "Kedilere zarar vermeyin. Burada ne işiniz var? Sizin gibileri istemiyoruz. Parkta oturmak istiyorsanız, Gaziosmanpaşa'ya gidin" demiş ve Neşe Nur Akkaya'yı acımasızca darbetmişti.

Neşe Nur Akkaya darp raporu alarak Çakın'dan şikayetçi olmuştu. Eray Çakın, 8 Haziran günü gözaltına alınıp tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Savunmasında, 'Ben eşcinselim' demişti

Çakın, savcılık soruşturmasında, "Olaydan 3 gün sonra darp raporu alınmış. Bunun kabul edilmemesi gerekir. Ben eşcinselim, toplumda hor görülen biriyim. Bu yüzden kimseyi ayrıştırmıyorum. 8 yıldır ölümcül bir hastalıkla ilgili tedavim devam ediyor. Tutuksuz yargılanmak istiyorum." demişti.

Çakın bugün çıktığı ilk duruşmada tahliye edildi.