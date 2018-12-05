Münübe Yılmaz

Fransa’nın doğusunda bulunan Peronnas bölgesinde, kızına oyun parkında refakat etmek isteyen başörtülü anne, oyun alanına alınmadı. Geçtiğimiz Kasım ayında açılan kapalı oyun parkı Trampoline Square’e getirdiği kızının yanında durmak isteyen Müslüman kadın görevliler tarafından içeriye alınmadı. Fransa İslamofobi İle Mücadele Derneği’ne (CCİF) yapılan ihbar sonucunda ortaya çıkan çıkan olayda, ismi geçen oyun parkının kapısına, içeri başörtülü girilemeyeceğini gösteren bir afiş asıldı. Afişte, oyun alanına girerken takılması yasak olan şeyler arasında şapka ve şövalye miğferinin yanında başörtüsüne de yer verildi. 5 yaşındaki kızını oyun parkından almak isteyen 27 yaşındaki Ayşe isimli başörtülü kadın, görevliler tarafından başörtüsü ile oyun alanına girilemeyeceği uyarısı yapılarak kızının yanına alınmadı. Kızının yanında kalmak istiyorsa başörtüsünü çıkarması gerektiği söylenen genç kadın, çocuğunu kapıda beklemek zorunda kaldığını ifade etti. Yapılan ayrımcılık sonrası sosyal medyada oyun parkına boykot çağrılarının artması üzerine Trampoline Square’den özür açıklaması geldi. Başörtüsünün yasak olmadığını, bunun sadece bir yanlış anlaşılmadan kaynaklandığını iddia eden işletme yineticisi “Böyle bir olay bir daha yaşanmayacak. Bir şey taksın yahut takmasın, herkese kapılarımız açık.” açıklamasında bulundu.