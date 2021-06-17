Başörtü yasakçıları ile ittifak yapılmasını isteyen Zübeyde Kamalak, 2013'de bakın ne diyordu?

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün, partisinin Millet İttifakı ile hareket etmesine tepki göstermesi ve yeni Saadet Partisi için çağrısı yapması Mustafa Kamalak’ın yanı sıra eşi Zübeyde Kamalak’ı da rahatsız etti. Mustafa Kamalak'ın dünkü tweetlerinin ardından eşi avukat Zübeyde Kamalak da Asiltürk'ü eleştirdi.

Kamalak'ın eşi avukat Zübeyde Kamalak, Asiltürk'e yönelik tepki çeken ithamlarda bulunarak, "Allah cehennemine en kısa sürede kavuştursun da Saadet'i AKP'nin günahlarına katamasın. Ne sıfatla, bizlerin adına hareket ediyor? Sen kimsin, kim oluyorsun kendi kendini YİK başkanı yapmış. 1 yıldır YİK toplanmıyor. İstişare kurulu başkanı istişaresiz sırf egosuyla Saadet'i kirletiyor." ifadelerini kullandı.



2013'te ne demişti?

Bugün Saadet Partisi’nin başörtüsü yasakçısı CHP-İP ve HDP ile ittifak yapmasını savunarak Oğuzhan Asiltürk'ün açıklamalarına tepki gösteren Zübeyde Kamalak, 2013 yılında bu başörtüsü yasakçılarını eleştirmişti. 2013 yılında Ankara Adliyesi'nde türbanlı olduğu gerekçesiyle duruşma salonundan çıkarıldığını söyleyen avukat Zübeyde Kamalak, "Hakim müvekkilime, 'başka bir avukata kendini temsil ettir' dedi. File çoraplı, göbeği açık, sırtı açık duruşmalara katılan arkadaşlarım var. Ama onlara hiç kimse bir şey demiyor" diyerek yasakçı zihniyete tepki göstermişti.

"CHP'nin tek derdi başörtüsü"

Öte yandan avukat Zübeyde Kamalak, bugün ittifak yapılmasından rahatsız olmadığı CHP'nin tek derdinin başörtüsü olduğunu söylemişti. Kamalak, "CHP'nin tek derdi laiklik ve başörtüsü, laiklikten kasıtları da dinsizlik." ifadelerini kullanmıştı.