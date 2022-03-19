Başları beladan kurtulmuyor: Kiev sular altında kaldı
Kiev bölgesinin Vışgoroskiy ilçesindeki Demidov köyündeki barajın yıkılması sonucu köye sürekli su akıyor.
Rusya-Ukrayna savaşının 24'üncü gününde şiddetli çatışmalarla devam ederken bölgedeki yapılarda hasar görüyor. Bölgedeki çatışmalar nedeniyle Kiev Gölü'ndeki barajın yıkılması nedeniyle Vışgoroskiy ilçesine bağlı Demidov köyüne sürekli su akıyor.
Kurtarma ekipleri, Demidov'daki su seviyesinin artmasının, insani yardımın bölge sakinlerine aktarılmasının yanı sıra insanları oradan tahliye etmeyi de imkansız hale getirebileceği konusunda uyarıyor.