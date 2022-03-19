  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Başları beladan kurtulmuyor: Kiev sular altında kaldı
Dünya

Başları beladan kurtulmuyor: Kiev sular altında kaldı

​Kiev bölgesinin Vışgoroskiy ilçesindeki Demidov köyündeki barajın yıkılması sonucu köye sürekli su akıyor.

Yeniakit Publisher
2022-03-19 16:54:00 -
Başları beladan kurtulmuyor: Kiev sular altında kaldı

Rusya-Ukrayna savaşının 24'üncü gününde şiddetli çatışmalarla devam ederken bölgedeki yapılarda hasar görüyor. Bölgedeki çatışmalar nedeniyle Kiev Gölü'ndeki barajın yıkılması nedeniyle Vışgoroskiy ilçesine bağlı Demidov köyüne sürekli su akıyor.

Kurtarma ekipleri, Demidov'daki su seviyesinin artmasının, insani yardımın bölge sakinlerine aktarılmasının yanı sıra insanları oradan tahliye etmeyi de imkansız hale getirebileceği konusunda uyarıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay