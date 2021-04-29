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Gündem Başkomutan Erdoğan, askerlerle iftar yaptı
Gündem

Başkomutan Erdoğan, askerlerle iftar yaptı

Cumhurbaşkanı ve Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da bulunan Mamak 4. Kolordu Komutanlığındaki askerlerle birlikte iftar yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-04-29 21:33:00 -

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mamak 4. Kolordu Komutanlığında askerlerle birlikte iftar yaptı.

Mamak 4. Kolordu Komutanlığındaki iftara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarının yanı sıra farklı rütbelerdeki askerler katıldı.

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