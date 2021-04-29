Başkomutan Erdoğan, askerlerle iftar yaptı
Cumhurbaşkanı ve Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da bulunan Mamak 4. Kolordu Komutanlığındaki askerlerle birlikte iftar yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mamak 4. Kolordu Komutanlığında askerlerle birlikte iftar yaptı.
Mamak 4. Kolordu Komutanlığındaki iftara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarının yanı sıra farklı rütbelerdeki askerler katıldı.