  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Türk düşmanı Senatör Graham: İsrail'i derinden sarsar

Zelensky’den dünyaya net mesaj: Rusya’ya baskı uygulanmadan saldırılar durmaz

Türk jetleri Karadeniz semalarında: Milli Savunma Bakanlığı görüntüleri paylaştı

Portekiz’den savunma havacılığında tarihi adım: NATO konfigürasyonlu Super Tucano teslim alındı

Trafik sigortasında ezber bozuluyor: İyi sürücü daha az ödeyecek

Netanyahu’dan Türkiye karşıtı hamle: Atina ve Lefkoşa ile üçlü zirve

İletişim Başkanı Duran'dan bütçe açıklaması: Türkiye Yüzyılı vizyonunu güçlendiren yol haritası

Cevdet Yılmaz’dan enflasyon mesajı: 2026’da yüzde 20'nin altına 2027’de tek haneye indireceğiz

TBMM'de yumruklu kavga çıktı! Vekiller birbirine girdi

Mezarda rakı rezaleti TBMM gündeminde! AK Parti’li Varank: Bütün Türkiye utandık
Dünya Baskı yoksa barış da yok! Zelenskiy'den Batı'ya 'kararlılık' muhtırası
Dünya

Baskı yoksa barış da yok! Zelenskiy'den Batı'ya 'kararlılık' muhtırası

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Baskı yoksa barış da yok! Zelenskiy'den Batı'ya 'kararlılık' muhtırası

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya’nın deniz lojistiğini hedef alan saldırılarına dikkat çekerek, baskı uygulanmadan savaşın durmayacağını vurguladı. Zelenskiy, AB’den gelecek 90 milyar avroluk desteği ise "yılın kilit sonucu" olarak nitelendirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, yayınladığı video mesajla Rusya-Ukrayna Savaşı’ndaki son durumu ve Avrupa Birliği’nin sağladığı dev mali desteği değerlendirdi. Rus ordusunun özellikle Odessa bölgesindeki deniz lojistiğini felç etmeye çalıştığını belirten Zelenskiy, uluslararası toplumun bu duruma sessiz kalmaması gerektiğini ifade etti.

Zelenskiy, ülkesine yönelik saldırıların sona ermesi için Rusya'ya baskı uygulanması gerektiğini belirtti.

Zelenskiy, sosyal medya hesaplarından paylaştığı video mesajında, Rusya-Ukrayna Savaşı’ndaki gelişmeleri değerlendirdi. Avrupa Birliği'nin (AB), ortak borçlanmayla Ukrayna'ya 2 yıl için 90 milyar avro sağlayacağına yönelik 19 Aralık'ta aldığı kararla ilgili açıklama yapan Zelenskiy, “Bu, aralık ayının kilit bir sonucudur, birçok açıdan tüm yılın önemli sonucudur. Söz konusu parayı gelecek 2 yıl boyunca 45’er milyar avro olarak alacağız. Rusya, savaşın bedelini ödemeli” ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, Rus ordusunun son dönemlerde Odessa bölgesine düzenlediği hava saldırılarına değinerek, Rusya'nın Ukrayna'nın deniz lojistiğine erişimini engelleme girişiminde bulunduğunu bildirdi. Zelenskiy, “Dünya, bu konuda sessiz kalmamalı. Herkes görmeli. Rusya'ya baskı uygulanmadan, saldırılar gerçekten sona ermez” dedi.

 

Rusya, Ukrayna ve ABD arasında ortak yol bulunamazken Zelenskiy ayrı bir garanti arayışında Donbas krizi
Rusya, Ukrayna ve ABD arasında ortak yol bulunamazken Zelenskiy ayrı bir garanti arayışında Donbas krizi

Dünya

Rusya, Ukrayna ve ABD arasında ortak yol bulunamazken Zelenskiy ayrı bir garanti arayışında Donbas krizi

Zelensky: Londra’daki görüşmeler verimli geçti
Zelensky: Londra’daki görüşmeler verimli geçti

Dünya

Zelensky: Londra’daki görüşmeler verimli geçti

Rusya Ukrayna savaşında kritik sandık pazarlığı! Zelenskiy’den Trump’ın suçlamalarına yanıt: 3 ay içinde seçime gidebilirim
Rusya Ukrayna savaşında kritik sandık pazarlığı! Zelenskiy’den Trump’ın suçlamalarına yanıt: 3 ay içinde seçime gidebilirim

Dünya

Rusya Ukrayna savaşında kritik sandık pazarlığı! Zelenskiy’den Trump’ın suçlamalarına yanıt: 3 ay içinde seçime gidebilirim

Rusya Ukrayna savaşında kritik sandık pazarlığı! Zelenskiy’den Trump’ın suçlamalarına yanıt: 3 ay içinde seçime gidebilirim
Rusya Ukrayna savaşında kritik sandık pazarlığı! Zelenskiy’den Trump’ın suçlamalarına yanıt: 3 ay içinde seçime gidebilirim

Dünya

Rusya Ukrayna savaşında kritik sandık pazarlığı! Zelenskiy’den Trump’ın suçlamalarına yanıt: 3 ay içinde seçime gidebilirim

Zelenskiy’den Toprak Pazarlığına Fren: Güvenlik Garantisi Olmadan Tek Adım Yok!
Zelenskiy’den Toprak Pazarlığına Fren: Güvenlik Garantisi Olmadan Tek Adım Yok!

Gündem

Zelenskiy’den Toprak Pazarlığına Fren: Güvenlik Garantisi Olmadan Tek Adım Yok!

Zelenskiy’den Toprak Pazarlığına Fren: Güvenlik Garantisi Olmadan Tek Adım Yok!
Zelenskiy’den Toprak Pazarlığına Fren: Güvenlik Garantisi Olmadan Tek Adım Yok!

Gündem

Zelenskiy’den Toprak Pazarlığına Fren: Güvenlik Garantisi Olmadan Tek Adım Yok!

Zelensky'den Putin'e seçim tepkisi: "Moskova karar veremez"
Zelensky'den Putin'e seçim tepkisi: "Moskova karar veremez"

Dünya

Zelensky'den Putin'e seçim tepkisi: "Moskova karar veremez"

Zelensky'den Putin'e seçim tepkisi: "Moskova karar veremez"
Zelensky'den Putin'e seçim tepkisi: "Moskova karar veremez"

Dünya

Zelensky'den Putin'e seçim tepkisi: "Moskova karar veremez"

Zelensky’den dünyaya net mesaj: Rusya’ya baskı uygulanmadan saldırılar durmaz
Zelensky’den dünyaya net mesaj: Rusya’ya baskı uygulanmadan saldırılar durmaz

Dünya

Zelensky’den dünyaya net mesaj: Rusya’ya baskı uygulanmadan saldırılar durmaz

Zelensky’den dünyaya net mesaj: Rusya’ya baskı uygulanmadan saldırılar durmaz
Zelensky’den dünyaya net mesaj: Rusya’ya baskı uygulanmadan saldırılar durmaz

Dünya

Zelensky’den dünyaya net mesaj: Rusya’ya baskı uygulanmadan saldırılar durmaz

{relation id:1969699 slug:'rusya-ukrayna-savasinda-kritik-sandik-pazarligi-zelenskiyden-trumpin-suclamalarina-yanit-3-ay-icinde-secime-gidebilirim'}

{relation id:1969468 slug:'zelensky-londradaki-gorusmeler-verimli-gecti'}

{relation id:1969383 slug:'rusya-ukrayna-ve-abd-arasinda-ortak-yol-bulunamazken-zelenskiy-ayri-bir-garanti-arayisinda-donbas-krizi'}

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
30 Yıllık 'Bedava Para' devri bitti kiriz kapıda! Japonya muslukları kapattı: Vatandaşı bile etkileyecek
Dünya

30 Yıllık 'Bedava Para' devri bitti kiriz kapıda! Japonya muslukları kapattı: Vatandaşı bile etkileyecek

Dünyanın finans musluğu ve bedava para dönemi. Musluğun kapanması an meslesi kriz kapıda. Japonya rotayı çizdi: o “bedava” görülen paranın a..
ABD'den savaş ve Rusya açıklaması! Sosyal medyadan NATO ve AB ülkelerine şoke eden suçlama
Dünya

ABD'den savaş ve Rusya açıklaması! Sosyal medyadan NATO ve AB ülkelerine şoke eden suçlama

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda “Rusya'nın NATO ile savaştan kaçındığını söyledi. Gabbard,..
Uygun fiyatlı taşınmaz fırsatı! Milli Emlak satışları dikkat çekti!
Konut Projeleri

Uygun fiyatlı taşınmaz fırsatı! Milli Emlak satışları dikkat çekti!

Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde çok sayıda taşınmazı satışa çıkardı. İstanbul, Ankara, İzmir ve Kırşehir’in de aralarında bul..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23