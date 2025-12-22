Baskı yoksa barış da yok! Zelenskiy'den Batı'ya 'kararlılık' muhtırası

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, yayınladığı video mesajla Rusya-Ukrayna Savaşı’ndaki son durumu ve Avrupa Birliği’nin sağladığı dev mali desteği değerlendirdi. Rus ordusunun özellikle Odessa bölgesindeki deniz lojistiğini felç etmeye çalıştığını belirten Zelenskiy, uluslararası toplumun bu duruma sessiz kalmaması gerektiğini ifade etti.

Zelenskiy, ülkesine yönelik saldırıların sona ermesi için Rusya'ya baskı uygulanması gerektiğini belirtti.

Zelenskiy, sosyal medya hesaplarından paylaştığı video mesajında, Rusya-Ukrayna Savaşı’ndaki gelişmeleri değerlendirdi. Avrupa Birliği'nin (AB), ortak borçlanmayla Ukrayna'ya 2 yıl için 90 milyar avro sağlayacağına yönelik 19 Aralık'ta aldığı kararla ilgili açıklama yapan Zelenskiy, “Bu, aralık ayının kilit bir sonucudur, birçok açıdan tüm yılın önemli sonucudur. Söz konusu parayı gelecek 2 yıl boyunca 45’er milyar avro olarak alacağız. Rusya, savaşın bedelini ödemeli” ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, Rus ordusunun son dönemlerde Odessa bölgesine düzenlediği hava saldırılarına değinerek, Rusya'nın Ukrayna'nın deniz lojistiğine erişimini engelleme girişiminde bulunduğunu bildirdi. Zelenskiy, “Dünya, bu konuda sessiz kalmamalı. Herkes görmeli. Rusya'ya baskı uygulanmadan, saldırılar gerçekten sona ermez” dedi.

