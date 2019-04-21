Basketbolda maçın ardından

SAKARYA (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 27. hafta maçında Darüşşafaka Tekfen'e 43-106 yenilen Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol'un başantrenörü Ozan Bulkaz, Süper Lig'de genç oyuncularla mücadele etmenin kolay olmadığını belirterek, "Onlara saygı gösteriyoruz. Formayı giyen her oyuncu saygıyı hak ediyor." dedi.

Bulkaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, zor bir dönem geçirdiklerini söyledi.

Süper Lig'de genç oyuncularla mücadele etmenin kolay olmadığını belirten Bulkaz, "Onlara saygı gösteriyoruz. Formayı giyen her oyuncu saygıyı hak ediyor. Yaptıkları da mücadeleleri de takdire şayan. Onun için oyuncularımı tebrik ediyorum. Kalan 3 maçı da ciddiyetle oynayıp sezonu bitireceğiz. Buradan bir oyuncu basketbolcu olursa, bu işten ekmek yerse bizim de kazancımız bu olacak." diye konuştu.





- Ernak: "Sakarya çok güzel bir basketbol şehri olmaya adaydı"





Darüşşafaka Tekfen'in başantrenörü Selçuk Ernak da basketbolla ilgili söylenecek bir şey olmadığını kaydetti.

Kendisi için özel bir durum olduğunu belirten Ernak, "Sakarya çok güzel bir basketbol şehri olmaya adaydı. Şu anda benim buraya gelip, bu maçı oynayıp yaşadığım, kendi evladının gözünün önünde yok olması gibi bir his. Keşke minnettar olduğumuz Sakaryalı basketbolseverlerin gösterdiği özveriyi şehir bütün unsurlarıyla gösterseydi. Burada hakikaten uzun yıllar çok sevilecek bir organizasyon yaşatılabilirdi, maalesef artık bunlar için çok geç." ifadelerini kullandı.