0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Basketbolda maçın ardından

Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol Başantrenörü Ozan Bulkaz: - "Süper Lig'de genç oyuncularla mücadele etmek kolay değil ama onlara saygı gösteriyoruz. Formayı giyen her oyuncu saygıyı hak ediyor"- Darüşşafaka Tekfen Başantrenörü Selçuk Ernak:- "Sakarya çok güzel bir basketbol şehri olmaya adaydı. Burada hakikaten uzun yıllar çok sevilecek bir organizasyon yaşatılabilirdi, maalesef artık bunlar için çok geç"

21 Nisan 2019 Pazar 20:36
Basketbolda maçın ardından

SAKARYA (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 27. hafta maçında Darüşşafaka Tekfen'e 43-106 yenilen Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol'un başantrenörü Ozan Bulkaz, Süper Lig'de genç oyuncularla mücadele etmenin kolay olmadığını belirterek, "Onlara saygı gösteriyoruz. Formayı giyen her oyuncu saygıyı hak ediyor." dedi.

Bulkaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, zor bir dönem geçirdiklerini söyledi.

Süper Lig'de genç oyuncularla mücadele etmenin kolay olmadığını belirten Bulkaz, "Onlara saygı gösteriyoruz. Formayı giyen her oyuncu saygıyı hak ediyor. Yaptıkları da mücadeleleri de takdire şayan. Onun için oyuncularımı tebrik ediyorum. Kalan 3 maçı da ciddiyetle oynayıp sezonu bitireceğiz. Buradan bir oyuncu basketbolcu olursa, bu işten ekmek yerse bizim de kazancımız bu olacak." diye konuştu.


- Ernak: "Sakarya çok güzel bir basketbol şehri olmaya adaydı"


Darüşşafaka Tekfen'in başantrenörü Selçuk Ernak da basketbolla ilgili söylenecek bir şey olmadığını kaydetti.

Kendisi için özel bir durum olduğunu belirten Ernak, "Sakarya çok güzel bir basketbol şehri olmaya adaydı. Şu anda benim buraya gelip, bu maçı oynayıp yaşadığım, kendi evladının gözünün önünde yok olması gibi bir his. Keşke minnettar olduğumuz Sakaryalı basketbolseverlerin gösterdiği özveriyi şehir bütün unsurlarıyla gösterseydi. Burada hakikaten uzun yıllar çok sevilecek bir organizasyon yaşatılabilirdi, maalesef artık bunlar için çok geç." ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Nisan 2019 Pazar 20:36
  1. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Takla atan otomobil dere yatağına uçtu: 1 yaralı
    1. Takla atan otomobil dere yatağına..
    2. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    3. Hüseyin Eroğlu: "İlk altı şansımızı..
    4. Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe’yi ilk..
    5. Vali, hastaneleri ziyaret etti
    6. İsveç’te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve..
    7. Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evin sahibi..
    8. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kız yurduna..
    9. Bitlis’e kış geri geldi
    10. MHP Lideri Bahçeli, Kılıçdaroğlu’na..
    11. Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı:..
    12. Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 0 - Adana..
    13. Mağazada müşteriler arasında bıçaklı..
    14. "Malezya, Çin'in Güneydoğu Asya'daki..
    15. Sri Lanka’daki saldırılarda ölenlerin..
    16. Teknede karnına korkuluk demiri batan..
    17. "Halikarnassos İki Yaka Kültür..
    18. Afrika Birliği, geçiş döneminde..
    19. Milli Savunma Bakanlığından..
    20. Basketbolda maçın ardından
    21. Ukrayna’da seçimin galibi komedyen..
    22. Maçın ardından
    23. Sudan'ın devrik lideri Beşir..
    24. Kılıçdaroğlu'na saldırı sonrası..
    25. Sarayköyspor’da şampiyonluk coşkusu
    26. Kapıkule'de turist yoğunluğu
    27. Satrançta derece yapan öğrenciler,..
    28. Şarampole savrulan otomobil alev alev..
    29. Sivasspor, Beşiktaş maçı..
    30. Maçın ardından
    Washington’dan Selahattin Demirtaş’a tam destek!
    Washington’dan Selahattin Demirtaş’a tam destek!
    NASA test etti! Türkiye’de sadece 1 tane var
    NASA test etti! Türkiye’de sadece 1 tane var
    CHP’li ırkçı başkana suç duyurusu yağıyor
    CHP’li ırkçı başkana suç duyurusu yağıyor
    Erdoğan ile İmamoğlu'nun tokalaştığı an!..
    Erdoğan ile İmamoğlu'nun tokalaştığı an!..
    Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın çıkışına destek! 'İttifak yapmalıyız'
    Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın çıkışına destek! 'İttifak yapmalıyız'

    Günün Karikatürü

    21 Nisan 2019
    Ecdad mirası vakıfa seküler kanca
    Ecdad mirası vakıfa seküler kanca
    Haberi alan bankaya koştu! Başvuru sayısı 636 bini aştı
    Haberi alan bankaya koştu! Başvuru sayısı 636 bini aştı