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Spor Basketbolda maçın ardından
Spor

Basketbolda maçın ardından

Türk Telekom Başantrenörü Burak Gören: "Eksik kadroyla bugün kazanmak çok önemliydi. İlk hedefimiz bu gruptan lider çıkmak. Son 16'dan sonra hedefimizi güncelleyebiliriz" - Hapoel Bank Yahav Başantrenörü Kattache: "Çok hazır kadroyla gelemedik. En iyi halimizde olmayınca rakiple mücadele edemedik"

Yeniakit Publisher
2020-10-27 23:28:24 -
Basketbolda maçın ardından

ANKARA (AA) - Türk Telekom Basketbol Takımı Başantrenörü Burak Gören, FIBA Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk maçında İsrail ekibi Hapoel Bank Yahav'ı 98-94 yendikleri maçta eksik olmalarına rağmen önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Gören, bu ayın başında 8'li finalle tamamlanan 2019-2020 sezonunda FIBA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynadıklarını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Geçen sezon Ankara basketbolunu çok heyecanlandıran bir tablo yaşattık. Bu maç geçen sezonki hedeflerimizin üstüne koymak için önemliydi. Değişen formatla her maçın önemi farklılaştı. Hapoel çok önemli bir takım. Evimizde mutlaka kazanmamız gerekiyordu. Sakatlık problemimiz vardı. İki oyuncumuzu oynatamadık. Eric de erken faul problemine girdi. Böyle olunca olağan basketbol akışımızdan uzaklaştık. Çok yeni ve heyecan verici bir takımız. Geçen sene bıraktığımız nokta çok iyiydi. Lig ve Avrupa'da çok iyi başladık. Eksik kadroyla bugün kazanmak çok önemliydi. İlk hedefimiz bu gruptan lider çıkmak. Son 16'dan sonra hedefimizi güncelleyebiliriz."

Bir oyuncularını Kovid-19 nedeniyle oynatamadıklarını aktaran Gören, "Maç öncesi takımımız her şey normal olsaydı 9-10 bin seyirci olacağını söyledim. Türk Telekom'la Ankara basketbolu yükselişe geçti. Salonda seyirci olmasını hepimiz özledik. Boş salonda oynamak motivasyonumuzu kırıyor ama buna karar verici biz değiliz. Ciddi bir sağlık problemiyle karşı karşıyayız, her karara da saygılıyız." ifadelerini kullandı.

Hapoel Bank Yahav Başantrenörü David-Oded Kattache ise zor bir maç oynadıklarını anlatarak, "Çok hazır kadroyla gelemedik. En iyi halimizde olmayınca rakiple mücadele edemedik. Rakip 30 serbest atış kullandı. Sonlarda da iki önemli oyuncumuz 5 faulle çıktı. Böyle olunca kazanamadık, Türk Telekom'u tebrik ediyorum." diye konuştu.


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