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Spor Basketbolda maçın ardından
Spor

Basketbolda maçın ardından

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman: "Bugün çok kötü bir basketbol oynadık" - Zenit Başantrenörü Xavi Pascual: "Sezona galibiyetle başladığımız için mutluyuz"

Yeniakit Publisher
2020-10-01 23:18:41 -
Basketbolda maçın ardından

İSTANBUL (AA) - Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, THY Avrupa Ligi 2020-2021 sezonu ilk haftasında Rusya'nın Zenit takımına 73-69 yenildikleri maçta çok kötü oynadıklarını söyledi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında görüşlerini aktaran Ataman, "Tüm maç boyunca iyi bir basketbol oynamadık. Sadece üçüncü çeyrekte iyi oynayabildik. Topu taşıyabildik ve şut imkanı bulabildik. Dördüncü çeyrekte ise çok kötüydük. Potaya atak yapamadık. Kevin Pangos'u durdurmayı başaramadık. Bugün çok kötü bir basketbol oynadık. Bu da normal bir sonuç." ifadelerini kullandı.

Ergin Ataman, tedavi süreci devam eden ABD asıllı Türk oyuncu Shane Larkin ile ilgili bir soruya, "Normal şartlarda yarın dönmesi lazımdı. Henüz hazır değilmiş. Ben de bilmiyorum ne zaman döneceğini." cevabını verdi.

Zenit Başantrenörü Xavi Pascual ise sezona galibiyetle başladıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.

Zor bir maç oynadıklarını aktaran İspanyol başantrenör, "Sezona galibiyetle başladığımız için mutluyuz. Zor bir maçtı. İyi savunma yapmaya çalıştık. Kazanmak için savaştık. Üçüncü çeyreğin başında oyunun kontrolünü kaybettik ancak daha sonra oyuncularım karakterlerini ortaya koydu. Önemli bir galibiyet aldık." diye konuştu.

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