Basketbolda Dev Proje

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile birlikte Abdi İpekçi Spor Salonu’nun yerine yapılacak Basketbol Gelişim Merkezi Projesi ile ilgili toplantı yaparak gerçekleştirilen çalışmaları değerlendirdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Cumhuriyetin 100. yılında İstanbul’a dev bir basketbol projesi kazandırmak için çalışmalara hız verdi. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ile birlikte Abdi İpekçi Spor Salonu’nun yerine inşa edilecek olan Basketbol Gelişim Merkezi Projesi ile ilgili toplantı yaptı.

Bazı programlara katılmak üzere İstanbul’da bulunan Bakan Kasapoğlu, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu’nu TBF’nin İstanbul’daki binasında ziyaret etti. Proje tasarımı Gençlik ve Spor Bakanlığı ve TBF iş birliği ile yapılan ve ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı ile TOKİ arasında inşaat anlaşması tamamlanan Basketbol Gelişim Merkezi’nin incelenmesi amacıyla bir araya gelen Kasapoğlu ile Türkoğlu, 2023 yılına kadar tamamlanması planlanan proje için detayları görüştü.Cumhuriyetin 100. yılı olan 2023’te hizmete girmesi öngörülen Basketbol Gelişim Merkezi Projesi’nde 10 bin kişilik spor salonu yer alacak. Bunun yanında yılda 8 binden fazla maçın oynanacağı 3 adet altyapı salonunun bulunacağı merkezde, milli takımların çalışmalarını yapabileceği milli takım antrenman salonu ve kamp merkezi bulunacak. Basketbol Gelişim Merkezi’nde ayrıca, basketbol müzesi, basketbol kütüphanesi, alışveriş, konser ve yeme-içme alanları ile modern bir otel de yer alacak.

68 bin 800 metrekare alana kurulacak olan Basketbol Gelişim Merkezi, maçlar, turnuvalar, etkinlikler ve organizasyonlarla 24 saat yaşayan bir alan olma özelliğine sahip olacak.



