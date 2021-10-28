  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Merakla bekleniyordu! Türkiye fiyatı belli oldu

Avrupa ülkesi duyurdu: Başbakan Türkiye-Yunanistan krizi için Atina'ya gidiyor

Altın fiyatları neye göre değişir? İşte merak edilen sorunun cevabı

'Elimde dosyası var' diyen Kırıkkanat'tan çarpıcı sözler! CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu şantaj altında mı?

Taksiciler İmamoğlu’na isyan etti! “İBB, taksiden elini çek”

İsrail Savunma Bakanlığı hacklendi! Fotoğraf ve belgeler ortaya çıktı: Sizi hayal bile edemeyeceğiniz şekilde vuracağız

Bu ülkeyi yönetmeye talip olanlara bak! Meral Akşener Varlık Barışı cahili çıktı

Altın alacaklar bu tahmin olay! Haluk Özdil hem tarih hem rakam verdi: 10 bin liranız varsa...

TSK görüntüleri paylaştı! Yerli füzeler resmen yok etti

Salgında en korunaklı yerler okullar oldu
Spor Basketbolda Dev Proje
Spor

Basketbolda Dev Proje

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile birlikte Abdi İpekçi Spor Salonu’nun yerine yapılacak Basketbol Gelişim Merkezi Projesi ile ilgili toplantı yaparak gerçekleştirilen çalışmaları değerlendirdi.

Yeniakit Publisher
2021-10-28 16:26:00 -
Basketbolda Dev Proje

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile birlikte Abdi İpekçi Spor Salonu’nun yerine yapılacak Basketbol Gelişim Merkezi Projesi ile ilgili toplantı yaparak gerçekleştirilen çalışmaları değerlendirdi. 

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Cumhuriyetin 100. yılında İstanbul’a dev bir basketbol projesi kazandırmak için çalışmalara hız verdi. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ile birlikte Abdi İpekçi Spor Salonu’nun yerine inşa edilecek olan Basketbol Gelişim Merkezi Projesi ile ilgili toplantı yaptı.
Bazı programlara katılmak üzere İstanbul’da bulunan Bakan Kasapoğlu, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu’nu TBF’nin İstanbul’daki binasında ziyaret etti. Proje tasarımı Gençlik ve Spor Bakanlığı ve TBF iş birliği ile yapılan ve ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı ile TOKİ arasında inşaat anlaşması tamamlanan Basketbol Gelişim Merkezi’nin incelenmesi amacıyla bir araya gelen Kasapoğlu ile Türkoğlu, 2023 yılına kadar tamamlanması planlanan proje için detayları görüştü.Cumhuriyetin 100. yılı olan 2023’te hizmete girmesi öngörülen Basketbol Gelişim Merkezi Projesi’nde 10 bin kişilik spor salonu yer alacak. Bunun yanında yılda 8 binden fazla maçın oynanacağı 3 adet altyapı salonunun bulunacağı merkezde, milli takımların çalışmalarını yapabileceği milli takım antrenman salonu ve kamp merkezi bulunacak. Basketbol Gelişim Merkezi’nde ayrıca, basketbol müzesi, basketbol kütüphanesi, alışveriş, konser ve yeme-içme alanları ile modern bir otel de yer alacak. 

68 bin 800 metrekare alana kurulacak olan Basketbol Gelişim Merkezi, maçlar, turnuvalar, etkinlikler ve organizasyonlarla 24 saat yaşayan bir alan olma özelliğine sahip olacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Emekli büyükelçi: Türkiye'yi isteseler bir günde çökertirler
Gündem

Emekli büyükelçi: Türkiye'yi isteseler bir günde çökertirler

Emekli büyükelçi Aydın Nurhan katıldığı canlı yayında Türkiye ve Batı hakkında yaptığı yorumda 'Türkiye'yi isteseler bir günde çökertirler' ..
Melih Gökçek, Mansur Yavaş’ın avukatına canlı yayında meydan okudu: Gel o vurgunları konuşalım!
Gündem

Melih Gökçek, Mansur Yavaş’ın avukatına canlı yayında meydan okudu: Gel o vurgunları konuşalım!

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Mansur Yavaş’ın avukatı Bülent Yücetürk’e canlı yayında meydan okudu. Mansur Yavaş’ın ..
İngilizler dünyaya böyle duyurdu: Erdoğan baş düşmanına el uzatıyor
Gündem

İngilizler dünyaya böyle duyurdu: Erdoğan baş düşmanına el uzatıyor

İngiliz Financial Times gazetesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "baş düşmanı" Ermenistan'a el uzattığını yazdı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay