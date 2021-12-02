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Spor Basketbolda dev maç
Spor

Basketbolda dev maç

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 13. haftasında yarın İspanya temsilcisi Barcelona'yı ağırlayacak.

Yeniakit Publisher
2021-12-02 16:20:00 -
Basketbolda dev maç

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 13. haftasında yarın İspanya temsilcisi Barcelona'yı ağırlayacak.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak maç, saat 20.30'da başlayacak.

THY Avrupa Ligi'nde sezona istediği gibi başlayamayan son şampiyon Anadolu Efes, son haftalarda yakaladığı çıkışla dikkati çekiyor. Organizasyonda bu sezon 12 karşılaşmada 6'şar galibiyet ve mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlılar, haftaya 10. sırada girdi.

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde son 4 maçını kazanarak önemli bir çıkış yakaladı.Lacivert-beyazlıların, THY Avrupa Ligi Dörtlü Final şampiyonluk maçında mağlup ettiği Barcelona ise sezona iyi bir başlangıç yaptı. Katalan ekibi, 10 galibiyet, 2 mağlubiyetle liderlik koltuğunda oturuyor.

 Anadolu Efes, Barcelona müsabakasıyla Avrupa kupalarındaki 740. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 739 karşılaşmada 421 galibiyet ve 318 yenilgi aldı.

Anadolu Efes, 2001-02 sezonundan itibaren katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 493. maçını oynayacak. Avrupa basketbolunun en büyük organizasyonunda 264 galibiyet elde eden lacivert-beyazlı ekip, 227 kez rakiplerine mağlup oldu.

İstanbul temsilcisi, THY Avrupa Ligi'nde Barcelona ile 25. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında daha önce yapılan 24 müsabakada taraflar 12'şer galibiyet elde etti.

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