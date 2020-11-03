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Spor Basketbol: ULEB Avrupa Kupası
Spor

Basketbol: ULEB Avrupa Kupası

JL Bourg: 79 - Bahçeşehir Koleji: 77

Yeniakit Publisher
2020-11-03 23:04:04 -
Basketbol: ULEB Avrupa Kupası

Salon: Ekinox

Hakemler: Ioannis Foufis, Rain Peerandi, Jurgis Laurinavicius

JL Bourg: Wright 17, Peacock 6, Scrubb 4, Omic 9, Andjusic 15, Allen 4, Courby 10, Asceric, Pelos 14

Bahçeşehir Koleji: Jones, Perez 13, Green 27, Burak Yıldızlı, Owens 15, İsmet Akpınar 17, Hadi Özdemir, Deniz Kılıçlı, Thomas Akyazılı, Aldridge 5, Erkan Yılmaz

1. Periyot: 21-19

Devre: 43-35

3. Periyot: 57-58

Beş faulle çıkanlar: 34.59 Jones, 39.57 Aldridge (Bahçeşehir Koleji)


İSTANBUL (AA) - Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası A Grubu 6. hafta maçında Fransa temsilcisi JL Bourg'a deplasmanda 79-77 yenildi.

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