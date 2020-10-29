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Spor Basketbol: ULEB Avrupa Kupası
Spor

Basketbol: ULEB Avrupa Kupası

Umana Reyer: 88 - Bahçeşehir Koleji: 82

Yeniakit Publisher
2020-10-29 00:49:56 -
Basketbol: ULEB Avrupa Kupası

ANKARA (AA) - Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası A Grubu'ndaki 5. maçında İtalyan kulübü Umana Reyer'e 88-82 yenildi.

Venedik kentindeki Taliercio Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk çeyreğini, 23-20 Bahçeşehir Koleji önde geçti. Soyunma odasına 42-36 üstünlükle giden ev sahibi ekip, son periyot öncesi de 6 sayılık farkı (66-60) korudu.

Bahçeşehir Koleji, 78-78'lik skorla karşılaşmayı uzatmaya taşıdı ancak Umana Reyer, müsabakayı 88-82 kazandı.

Bahçeşehir Koleji'nde Green'in 22, Perez'in 19 sayılık performansı galibiyete yetmedi.

Bahçeşehir Koleji, gruptaki 5. karşılaşmasını da kaybetti. Bir maç eksiği bulunan Umana Reyer ise 2. galibiyetini aldı.

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